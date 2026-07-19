Près de Lyon : le nouveau pôle commercial d’Auchan Porte des Alpes poursuit son ouverture

La nouvelle zone commerciale Porte des Alpes, à cheval sur Bron et Saint-Priest, a déjà vu plusieurs enseignes ouvrir leurs portes.

Le nouveau pôle commercial d’Auchan Porte des Alpes, situé au sud-est de Lyon, prend progressivement forme. Depuis la fin du mois de juin, les premiers magasins accueillent leurs clients. Les enseignes Boulanger et Chaussea ont inauguré le site le 24 juin, tandis que Kiabi s’y est installé début juillet. À terme, il développera plus de 17 000 m² dédiés aux commerces, à la restauration et aux loisirs.

De nouvelles enseignes attendues d’ici la fin de l’année

Le calendrier des ouvertures va se poursuivre tout au long des prochains mois. Une salle de sport Fitness Park doit ouvrir ses portes ce lundi 20 juillet, suivie par l’enseigne de prêt-à-porter pour enfants Tape à l’Œil à la mi-août. À la rentrée, le magasin Centrakor viendra compléter l’offre commerciale d’après Actu Lyon.

L’offre de restauration continuera de s’étoffer avec l’arrivée, prévue en 2027, d’un buffet à volonté Cap 7 Mers et d’un restaurant Crêpe Touch. Un amphithéâtre extérieur doit également être mis en service à partir de septembre afin d’accueillir des animations et des événements.

À proximité, le complexe de loisirs Hall U Need proposera notamment un bowling, des salles de karaoké, des espaces de réalité virtuelle, des jeux d’arcade, un espace pour enfants ainsi qu’un restaurant-bar.

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