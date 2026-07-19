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La salle du parcours permanent au Musée de sciences biologiques Dr Mérieux. ©Florent Dubray

Près de Lyon : le musée Mérieux propose des ateliers scientifiques pour les enfants

  • par Corentin Lucas

    • À Marcy-l’Étoile, le Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux met en place plusieurs ateliers destinés aux enfants durant les vacances d’été.

    Situé à une quinzaine de kilomètres de Lyon, le Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux propose une programmation estivale destinée à faire découvrir les sciences biologiques de manière ludique aux plus jeunes. Trois ateliers sont organisés jusqu’au 23 juillet. Les animations sont proposées au tarif de 4 euros, sur inscription.

    Ce mercredi 22 juillet, deux ateliers sont programmés. À 10h du matin, les enfants de 4 à 6 ans découvriront "Une histoire des microbes !", une initiation au monde des micro-organismes. À noter que les plus jeunes devront être accompagnés d’un adulte. L’après-midi, les 9-12 ans remonteront le temps avec "Les guérisseurs du Moyen Âge : entre magie et sciences !", consacré aux pratiques médicales médiévales.

    Enfin, le jeudi 23 juillet à 14h30, les enfants de 8 à 12 ans pourront participer à "Le microscope dans tous ses états", un atelier d’observation et de manipulation pour comprendre le rôle essentiel de cet instrument dans la recherche scientifique.

    En complément de ces ateliers, le musée accueille également l’exposition temporaire "Cancers : la face cachée des virus", accessible à partir de 15 ans. Elle explore les liens entre certaines infections virales et le développement de cancers. "Le parcours permanent et la nouvelle exposition temporaire sont également accessibles dans un musée entièrement climatisé", précise l’organisation dans un communiqué.

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