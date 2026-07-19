Agression d’un policier à Villeurbanne : un syndicat dénonce une peine "incompréhensible"

Le syndicat Alliance Police nationale a vivement réagi après la condamnation d’un jeune homme reconnu coupable d’avoir agressé plusieurs policiers au commissariat de Villeurbanne, le 14 juillet.

Dans un communiqué diffusé après le jugement, Alliance Police nationale revient sur l’agression survenue au commissariat de Villeurbanne, où un homme de 19 ans avait porté plusieurs coups à des fonctionnaires de police à la suite d’un différend autour d’une trottinette.

Lors de cette altercation survenue le 14 juillet, trois policiers avaient été blessés. L’un d’eux, âgé de 38 ans, avait subi une fracture de la mâchoire et s’était vu prescrire 45 jours d’incapacité totale de travail (ITT). Deux autres agents avaient également été touchés, l’un au visage et à la hanche, l’autre ayant été mordu au bras.

Le syndicat réclame une incarcération systématique

L’auteur des faits a été condamné à 16 mois d’emprisonnement, dont huit mois ferme exécutés sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. "Le problème de la police reste, encore et toujours… la justice. Cette décision est incompréhensible et porte atteinte à l'autorité de l'État comme à la confiance des policiers dans la réponse pénale".

Le syndicat réaffirme sa position en faveur d’une incarcération systématique des auteurs de violences commises contre les forces de l’ordre : "tu agresses un policier, tu passes par la case prison".

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