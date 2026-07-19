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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Lyon : un homme grièvement blessé au couteau lors d’une rixe dans le 8e arrondissement

  • par Corentin Lucas

    • Un homme a été retrouvé grièvement blessé d’un coup de couteau au thorax dans le 8e arrondissement de Lyon.

    Une rixe a fait un blessé grave dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 juillet à Lyon. Les faits se sont produits place du 8-Mai-1945, dans le quartier des États-Unis (Lyon 8e).

    Les circonstances précises de l’altercation restent à déterminer. Selon Le Progrès, plusieurs personnes auraient été impliquées dans cette bagarre. Peu après les faits, un passant a découvert un homme présentant une importante blessure au thorax, vraisemblablement causée par une arme blanche.

    Alertés, les pompiers sont intervenus pour prendre en charge la victime. L’homme, qui était conscient à l’arrivée des secours, a été transporté à l’hôpital. Son pronostic vital était engagé au moment de son évacuation.

    Une enquête a été confiée à la police nationale afin d’identifier les circonstances de cette agression et les personnes impliquées.

    Lire aussi : Lyon : un homme blessé au couteau lors d’un vol à la Guillotière

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