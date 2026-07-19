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Rémi Himbert, attaquant de l’Olympique Lyonnais. (Photo by Stephane Pillaud/Icon Sport via Getty Images)

Football : l’OL chute face au Slavia Prague pour son quatrième match de préparation

  • par Corentin Lucas

    • Après trois victoires consécutives en matches amicaux, l’Olympique lyonnais a concédé sa première défaite de l’été.

    Opposés au Slavia Prague, champion de République tchèque, les Lyonnais disputaient une rencontre au format inhabituel de deux périodes de 60 minutes, ce samedi 18 juillet à Herzogenaurach (Allemagne). Une opposition plus relevée que les précédentes sorties estivales de l’OL face à Mâcon, Saint-Gall et le Servette Genève.

    Longtemps accrochés, les Rhodaniens ont pourtant eu l’occasion de prendre l’avantage avant la pause. Corentin Tolisso a vu son penalty repoussé, alors que le score était vierge. Les Tchèques ont ouvert le score à la 96e minute grâce à Samuel Isife (1-0), avant de sceller leur succès en toute fin de rencontre avec un deuxième but inscrit à la 117e minute par Adonija Ouanda (2-0).

    Cette défaite met fin à la série de trois succès de l’OL durant cette préparation estivale. Les joueurs de Paulo Fonseca poursuivront leur stage en Allemagne avant deux derniers matches amicaux face à Wolfsburg, le 24 juillet, puis au Betis Séville, le 29 juillet.

    Ils lanceront ensuite leur saison officielle avec le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, prévu les 4 ou 5 août.

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