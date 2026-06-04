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Cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance jaune orages. Illustration Romain Weber-Lyon Météo

Vent violent et inondation : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par LR

    • Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance pluie-inondation ou vent violent ce jeudi.

    Le temps s'annonce bien mitigé dans une large partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce jeudi 4 juin 2026. Si à Lyon de la pluie est attendue tout au long de la journée, Météo France a placé sept départements de la région en vigilance jaune pluie-inondation.

    Il s'agit du Rhône, de l'Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche. Une vigilance qui sera valable pour cette après-midi seulement dans la région. A noter que l'Isère est également concerné par une vigilance jaune vent violent ce jeudi.

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