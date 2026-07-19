Près de Lyon : un sexagénaire grièvement blessé après une chute de plus de six mètres

Le pronostic vital de la victime est engagé. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un homme de 67 ans a été gravement blessé samedi 18 juillet au soir à Villié-Morgon, dans le Beaujolais, après une importante chute.

L’accident s’est produit aux alentours de 22h15. Selon les premiers éléments de l’enquête révélés par nos confrères du Progrès, un homme âgé de 67 ans aurait monté sur le toit d’un hangar voisin alors qu’il recherchait son chat.

La structure aurait alors cédé, provoquant une chute d’environ 6,30 mètres. À l’arrivée des équipes de secours, la victime était consciente. Elle présentait toutefois de multiples traumatismes, notamment au niveau du bassin, du thorax, du coude et de la colonne vertébrale.

Le sexagénaire a donc été évacué en urgence absolue vers le service de déchocage de l’hôpital Lyon Sud. Son pronostic vital est engagé.

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