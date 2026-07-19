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Police. Image d’illustration

Lyon : un policier de la BAC blessé après un refus d’obtempérer

  • par Corentin Lucas

    • Un agent de la brigade anticriminalité (BAC) a été blessé samedi soir à Lyon lors d’un refus d’obtempérer.

    Les faits se sont déroulés peu avant 22h, au niveau du cours Lafayette, à proximité de la rue Juliette-Récamier, à la limite des 3ᵉ et 6ᵉ arrondissements de Lyon. Selon les premiers éléments communiqués par le syndicat Alliance Police Nationale, un équipage de la BAC procédait à un contrôle lorsqu’un automobiliste aurait tenté de prendre la fuite. Dans sa manœuvre, le véhicule aurait heurté un fonctionnaire de police, qui aurait été projeté sur le capot de la voiture.

    Le policier a alors fait usage de son arme de service à deux reprises. Aucun tir n’a atteint le conducteur, qui a poursuivi sa fuite avant d’être retrouvé et interpellé. Il a ensuite été placé en garde à vue. Blessé lors de l’intervention, l’agent s’est vu prescrire quatre jours d’incapacité totale de travail (ITT).

    Le soutien du préfet du Rhône

    Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a réagi après les faits en apportant son soutien au policier blessé, qu'il appellera dans la journée. "L’auteur de ce comportement criminel qui a mis en danger les lyonnais et les policiers a été interpellé grâce au professionnalisme de la police nationale et sera présenté à la justice".

    Le syndicat Alliance Police Nationale a également dénoncé ce type de comportement, estimant que les refus d’obtempérer se transformaient "trop souvent en tentative d’homicide sur ceux qui incarnent l’autorité de l’État".

    Lire aussi : Agression d’un policier à Villeurbanne : un syndicat dénonce une peine "incompréhensible"

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