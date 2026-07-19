Cancer : trois projets lyonnais retenus pour faire progresser l’immunothérapie

La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer annonce le financement de trois projets menés à Lyon afin d’améliorer l’efficacité des immunothérapies.

"L’immunothérapie a profondément changé les perspectives de traitement de nombreux cancers, mais elle soulève encore des défis scientifiques majeurs", explique Eric Solary, vice-président de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. L’immunothérapie consiste à mobiliser le système immunitaire pour combattre les cellules cancéreuses.

Afin de mieux les comprendre pour que tous les patients en bénéficient est l’objectif du nouveau financement de la Fondation ARC. L’organisme a retenu trois projets lyonnais, parmi les six lauréats nationaux de son appel à projets SIGN’IT 2026.

À l’École normale supérieure (ENS) de Lyon, le chercheur Inserm Thierry Walzer, directeur du département d’immunologie du Centre international de recherche en infectiologie (CIRI), bénéficiera d’une subvention de 330 000 euros sur trois ans. Son équipe étudie les cellules dites "Natural Killer" (NK), capables de détruire naturellement les cellules cancéreuses, mais qui ont pour problème de perdre progressivement leur efficacité au contact des tumeurs.

L’intelligence artificielle pour les cancers rares

Le professeur Pierre Saintigny, issu du Centre de recherche en cancérologie de Lyon (CRCL), mènera un projet soutenu à hauteur de près de 598 000 euros. Ses travaux reposent sur l’utilisation de l’intelligence artificielle et de technologies d’imagerie pour identifier des biomarqueurs capables de prédire la réponse à l’immunothérapie chez les patients atteints de cancers rares.

Au Centre Léon Bérard, la professeure Isabelle Ray-Coquard reçoit un financement de 589 000 euros sur trois ans. Son équipe tentera de trouver des indices permettant de prédire quelles patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus répondront le mieux à une immunothérapie.

Au total, la Fondation ARC financera ces trois projets lyonnais à hauteur d’environ 1,52 million d’euros.

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