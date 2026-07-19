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Image d’illustration (Photo by REMY GABALDA / AFP)

Canicule : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance jaune

  • par Corentin Lucas

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours placés en vigilance jaune canicule ce dimanche 19 juillet.

    Depuis cette nuit, presque tout le territoire a basculé dans le vert. Les fortes chaleurs ont laissé place à des températures plus estivales en cette fin de semaine. De quoi rafraîchir l’atmosphère et permettre à Météo France de lever les vigilances pour canicule.

    En ce dimanche 19 juillet 2026, seul le pourtour méditerranéen reste concerné par des vigilances pour canicule. Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes continuent d’être placés en vigilance jaune canicule.

    Il s’agit de la Drôme et de l'Ardèche. Faites ainsi preuve de vigilance si vous résidez ou vous rendez dans ces zones concernées.

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