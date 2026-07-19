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L’association L214 devant l’hypermarché Carrefour de Villeurbanne. @L214

Villeurbanne : L214 réalise une action devant Carrefour contre l'élevage intensif

  • par Corentin Lucas

    • Des militants de L214 se sont mobilisés ce samedi 18 juillet devant l’hypermarché Carrefour de Villeurbanne Gratte-Ciel pour dénoncer la place de l’élevage intensif dans l’approvisionnement de l’enseigne.

    Dans le cadre d’une mobilisation organisée dans plusieurs villes françaises, des bénévoles de L214 ont installé une action de sensibilisation devant le magasin Carrefour situé rue Anatole-France, à Villeurbanne. L’association avait annoncé vouloir profiter de la période des soldes d’été pour dénoncer ce qu’elle considère comme une "marchandisation" de la vie animale.

    Sur place, les militants ont présenté une structure représentant un lapin géant en carton portant le message "Ne soldons plus leurs vies". Ils ont également exposé des portraits d’animaux issus d’élevages intensifs fournissant, selon L214, la grande distribution : un poulet présentant des déformations liées à la sélection génétique, un cochon ayant subi des mutilations ou encore une dinde photographiée dans un élevage aux conditions jugées insalubres par l’association.

    L214 demande à Carrefour de s’engager à réduire de 50% le nombre d’animaux tués issus de l’élevage intensif d’ici 2030. Une revendication portée par une pétition lancée par l’association. Les bénévoles présents à Villeurbanne ont également proposé aux clients de soutenir cette demande en signant la pétition destinée à l’enseigne.

    L’association appelle également Carrefour à rejoindre le Plant Protein Pact, une initiative visant à développer les alternatives végétales et à réduire la place des produits issus de l’élevage intensif.

    Lire aussi : A Lyon, L214 organise une immersion dans la "réalité des élevages et des abattoirs"

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