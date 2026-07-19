Le récap’ des temps forts de la semaine à Lyon

Le Rhône a été lourdement touché par les orages en milieu de semaine. Illustration Romain Weber-Lyon Météo

Orages violents, agriculteurs sinistrés, violences contre des policiers, candidature de François-Noël Buffet au poste de Défenseur des droits et cérémonie du 14 juillet… Retour sur les faits marquants de la semaine du 13 au 19 juillet à Lyon.

Des orages d’une rare intensité ont frappé le Rhône

Après plusieurs semaines de chaleur et de sécheresse, de violents orages ont balayé l’Auvergne-Rhône-Alpes dans la nuit de jeudi à vendredi. Plus de 15 000 impacts de foudre ont été enregistrés en 24 heures dans la région, dont près de 9 500 en Rhône-Alpes.

Dans le Rhône, les secteurs de Tarare, Cours-la-Ville et Belleville-en-Beaujolais ont été particulièrement touchés par des chutes d’arbres, des routes coupées et des perturbations dans les transports. Une cinquantaine d’interventions ont été recensées sur le réseau routier, tandis que plusieurs départementales sont restées fermées plusieurs heures. Le trafic ferroviaire a également été fortement perturbé.

Les lignes TER entre Lyon et Bourg-en-Bresse ainsi qu’entre Lyon et Roanne ont été interrompues en raison d’obstacles sur les voies, compliquant les déplacements des voyageurs.

Les agriculteurs réclament des mesures d’urgence

Les intempéries n’ont fait qu’aggraver une situation déjà compliquée pour le monde agricole. Entre sécheresse persistante, pénurie d’eau et violents épisodes de grêle, plusieurs exploitations du Rhône font face à des pertes considérables.

La FDSEA du Rhône et les Jeunes Agriculteurs ont appelé l’État à prendre des mesures immédiates afin d’éviter une vague de faillites. Les syndicats demandent notamment une exonération totale de la taxe sur le foncier non bâti, des prêts à taux zéro et une simplification des démarches pour créer des retenues d’eau. En déplacement sur une exploitation sinistrée, le préfet Étienne Guyot a assuré que les services de l’État procéderaient rapidement aux évaluations afin de déclencher les dispositifs d’indemnisation.

Trois policiers du commissariat de Villeurbanne agressés

Les faits remontent au 14 juillet. Un différend autour d’une trottinette avait dégénéré à l’intérieur du commissariat. Un jeune homme de 19 ans avait frappé plusieurs fonctionnaires, blessant gravement l’un d’eux, victime d’une fracture de la mâchoire et de 45 jours d’incapacité totale de travail (ITT).

Condamné à 16 mois de prison, dont 8 mois ferme sous bracelet électronique, le prévenu a vu sa peine vivement critiquée par le syndicat Alliance Police nationale. L’organisation estime que cette décision envoie un mauvais signal et réclame une incarcération systématique des auteurs de violences contre les forces de l’ordre.

François-Noël Buffet défend sa candidature au poste de Défenseur des droits

Proposé par Emmanuel Macron pour succéder à Claire Hédon, le sénateur du Rhône François-Noël Buffet a été auditionné cette semaine devant la commission des lois de l’Assemblée nationale. Face aux critiques de plusieurs associations et d’élus de gauche, qui lui reprochent certaines positions passées sur le mariage pour tous, l’IVG ou encore l’aide médicale d’État, l’ancien ministre a assuré avoir "évolué" sur plusieurs sujets.

Il a également promis d’exercer cette fonction "en toute indépendance" si sa nomination est validée. Le Parlement doit désormais se prononcer dans les prochains jours sur cette désignation.

Le 14 juillet célébré place Bellecour

Avant le traditionnel feu d’artifice tiré depuis Fourvière, Lyon a célébré la Fête nationale mardi matin sur la place Bellecour. La cérémonie militaire a réuni près de 320 participants, parmi lesquels des militaires, gendarmes, douaniers, sapeurs-pompiers et cadets. Après une remise de décorations, la musique de l’Artillerie a animé la matinée avec un répertoire mêlant grands classiques et musiques plus contemporaines.

Le défilé des troupes a ensuite clôturé cette cérémonie placée sous le signe de la cohésion nationale.