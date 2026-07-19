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Lionel Messi lors ce la cérémonie de remise du trophée en 2022. @Icon Sport

Football : une bijouterie lyonnaise sera présente lors de la finale de la Coupe du monde

  • par Corentin Lucas

    • Une entreprise lyonnaise va inscrire son nom dans l’histoire de la Coupe du monde de football.

    Pour la première fois, les vainqueurs de la compétition ne repartiront pas uniquement avec le célèbre trophée. À l’issue de la finale, prévue ce dimanche 19 juillet entre l’Espagne et l’Argentine, les joueurs et membres du staff de l’équipe victorieuse recevront également une bague de champion, comme en NBA (basketball) et en NFL (football américain).

    La FIFA a confié la conception du modèle en trois dimensions à Unknow Brand, une marque lyonnaise fondée en 2017. Installée dans la capitale des Gaules, Unknow Brand s’est notamment fait connaître auprès de nombreux athlètes et personnalités.

    Elle avait également réalisé les bagues de champion de l’ASVEL, une première dans le basket français. Depuis 2024, le basketteur français Vincent Poirier, ancien joueur de NBA et international tricolore, figure parmi les actionnaires de l’entreprise.

    Ce soir, lors de la traditionnelle cérémonie de remise du trophée, vous verrez donc un petit bout de Lyon au sein de l’équipe victorieuse.

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