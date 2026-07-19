Tour de France : les coureurs débarquent en Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche

Après plusieurs étapes disputées dans le sud-ouest et le centre de la France, le Tour de France retrouve l’Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche 19 juillet.

La 15ᵉ étape du Tour de France, reliant Champagnole (Jura) au plateau de Solaison (Haute-Savoie), longue de 184 kilomètres, marque le retour des coureurs dans la région. Si aucune ville de l’Ain n’accueillera de départ ou d’arrivée, le peloton parcourra une cinquantaine de kilomètres dans l’est du département ce dimanche 19 juillet.

Les coureurs entreront dans le département par Mijoux avant de traverser notamment Lélex, Chézery-Forens, Confort, Valserhône et Léaz. Ils quitteront ensuite le département par le tunnel du Fort l’Écluse pour rejoindre la Haute-Savoie, où sera jugée l’arrivée au plateau de Solaison.

Un passage attendu en début d’après-midi

La caravane publicitaire est attendue dans l’Ain à partir de 12h30 environ, avec un passage à Mijoux avant de rejoindre progressivement Valserhône puis le Fort l’Écluse. Le peloton est quant à lui attendu entre 14h30 et 15 h 45 selon les communes et la vitesse de course.

Cette étape constitue le second passage du Tour de France en Auvergne-Rhône-Alpes dans cette édition 2026, après le 10e exercice entre Aurillac et Le Lioran. Elle offrira ensuite un terrain favorable aux grimpeurs dans les Alpes pour cette troisième et dernière semaine de course.

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