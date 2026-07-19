Actualité
Le Lyonnais Paul Seixas avec l’équipe Décathlon CMA CGM. ©PHOTOPQR/LE PROGRES/Sonia BARCET – Saint-Chamond 11/06/2026 – TOUR AURA.

Tour de France : les coureurs débarquent en Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche

  • par Corentin Lucas

    • Après plusieurs étapes disputées dans le sud-ouest et le centre de la France, le Tour de France retrouve l’Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche 19 juillet.

    La 15ᵉ étape du Tour de France, reliant Champagnole (Jura) au plateau de Solaison (Haute-Savoie), longue de 184 kilomètres, marque le retour des coureurs dans la région. Si aucune ville de l’Ain n’accueillera de départ ou d’arrivée, le peloton parcourra une cinquantaine de kilomètres dans l’est du département ce dimanche 19 juillet.

    Les coureurs entreront dans le département par Mijoux avant de traverser notamment Lélex, Chézery-Forens, Confort, Valserhône et Léaz. Ils quitteront ensuite le département par le tunnel du Fort l’Écluse pour rejoindre la Haute-Savoie, où sera jugée l’arrivée au plateau de Solaison.

    Un passage attendu en début d’après-midi

    La caravane publicitaire est attendue dans l’Ain à partir de 12h30 environ, avec un passage à Mijoux avant de rejoindre progressivement Valserhône puis le Fort l’Écluse. Le peloton est quant à lui attendu entre 14h30 et 15 h 45 selon les communes et la vitesse de course.

    Cette étape constitue le second passage du Tour de France en Auvergne-Rhône-Alpes dans cette édition 2026, après le 10e exercice entre Aurillac et Le Lioran. Elle offrira ensuite un terrain favorable aux grimpeurs dans les Alpes pour cette troisième et dernière semaine de course.

    Lire aussi : Tour de France : le Lyonnais Paul Seixas s’empare du Maillot Blanc

    à lire également
    Lyon : un policier de la BAC blessé après un refus d’obtempérer

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : un policier de la BAC blessé après un refus d’obtempérer 11:10
    Tour de France : les coureurs débarquent en Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche 10:40
    police Lyon
    Agression d’un policier à Villeurbanne : un syndicat dénonce une peine "incompréhensible" 10:00
    Football : l’OL chute face au Slavia Prague pour son quatrième match de préparation 09:30
    Lyon : un homme grièvement blessé au couteau lors d’une rixe dans le 8e arrondissement 09:00
    d'heure en heure
    vigilance sècheresse rhone lyon
    Canicule : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance jaune 08:15
    soleil été chaleur météo
    Bis repetita pour ce dimanche à Lyon, jusqu’à 31 degrés attendus sous le soleil 07:30
    La Lyonnaise Lois Boisson, sensation du dernier Roland-Garros, annonce son retour. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
    Tennis : Loïs Boisson renonce à Hambourg, la descente aux enfers continue 18/07/26
    Villeurbanne : l’adolescente disparue reconnaît avoir inventé son enlèvement 18/07/26
    Tour de France : le Lyonnais Paul Seixas s’empare du Maillot Blanc 18/07/26
    Près de Lyon : la Fête régionale de l’agriculture attend 6 000 visiteurs en septembre 18/07/26
    Un vol Nice-Strasbourg dérouté vers Lyon en pleine nuit à cause des orages 18/07/26
    Lyon : le festival Cinéma sous les étoiles se termine ce soir avec Parasite 18/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut