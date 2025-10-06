Actualité
David Kimelfeld, président de la Métropole de Lyon entre 2017 et 2020.

David Kimelfeld prêt à jeter l'éponge en vue des échéances électorales de 2026

  • par V.G.

    • L’ancien président de la Métropole de Lyon David Kimelfeld ne devrait pas être candidat aux municipales ni aux métropolitaines de 2026, faute d’avoir trouvé un espace politique suffisant.

    Selon les informations d’Actu Lyon, David Kimelfeld, figure bien connue de la scène politique lyonnaise, serait prêt à jeter l'éponge en vue des échéances électorales de 2026. Ancien élu socialiste puis macroniste, devenu membre de la Fédération des Progressistes, il n’a pas réussi à bâtir une alliance autour de son projet. "Il avait l’air déprimé, il a acté que son projet n’est pas possible", confie à nos confrères un élu qui l’a récemment rencontré.

    A lire aussi : Municipales 2026 à Lyon : un derby politique

    L’ancien maire du 4ᵉ arrondissement et président de la Métropole entre 2017 et 2020 avait multiplié les discussions, de Place Publique aux Radicaux de gauche, mais sans succès.

    Face à la dynamique écologiste de Grégory Doucet et à la candidature de Jean-Michel Aulas, soutenue par Renaissance et Les Républicains, Kimelfeld reconnaît ne pas avoir trouvé sa place. Il devrait confirmer sa décision après la mi-octobre, laissant ouverte l’hypothèse d’un soutien à Nathalie Perrin-Gilbert.

    Lire aussi : Municipales 2026 à Lyon : Jean-Michel Aulas se lance enfin dans la course

