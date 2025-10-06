Actualité
Place des Terreaux @Hugo LAUBEPIN
Lyon : 500 personnes réunies en hommage aux victimes du 7 octobre 2023

  • par La Rédaction

    • À l’appel du Crif, près de 500 personnes se sont rassemblées dimanche place des Terreaux à Lyon pour honorer la mémoire des victimes des attaques du 7 octobre 2023 en Israël et exprimer leur soutien aux otages toujours détenus.

    Deux jours avant le deuxième anniversaire des attaques du 7 octobre 2023, la place des Terreaux (2ᵉ arrondissement) a accueilli un rassemblement empreint de recueillement. Environ 500 personnes ont participé à cette cérémonie organisée par le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif).

    Les participants ont brandi drapeaux français et israéliens, dans une atmosphère marquée par l’émotion et le souvenir. Un important dispositif policier avait été déployé pour encadrer l’événement et assurer la sécurité du public.

