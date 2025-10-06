La zone de protection autour des foyers de dermatose nodulaire contagieuse bovines est désormais levée en Haute-Savoie et dans l'Ain. Les départements passent ainsi en "zone de surveillance."

En raison de l'évolution stable et de l'absence de nouveaux foyers, la zone de protection autour des foyers de dermatose nodulaire contagieuse bovine, établie en juin dernier, dans les départements de la Haute-Savoie et de l'Ain est désormais levée. Les départements passent ainsi en "zone de surveillance", une zone aux conditions moins strictes, concernant le déplacement des animaux.

La préfecture de l'Ain appelle néanmoins à la vigilance : "Les mesures de prévention essentielles sont maintenues dans la zone de surveillance et les restrictions sur le déplacement des bovins vers l’extérieur de la zone demeurent."

Détectée pour la première fois en France le 29 juin dernier en Savoie, la dermatose nodulaire contagieuse porte atteinte à la santé des bovins et peut considérablement impacter leurs productions. Pour rappel, cette maladie virale n'est pas transmissible à l'homme et ne comporte donc aucun danger pour l'espèce humaine.

