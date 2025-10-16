Actualité
Cybersécurité : la Région Auvergne-Rhône-Alpes muscle son dispositif face aux menaces numériques

  • par La Rédaction

    • Réunis au Campus Région du numérique, plus d’une centaine d’acteurs économiques et du digital ont participé à une journée dédiée à la cybersécurité. À cette occasion, la Région a annoncé la création d’un centre de réponse aux incidents et la mise en place d’une gouvernance cyber régionale.

    Face à la recrudescence des cyberattaques, la Région Auvergne-Rhône-Alpes franchit une nouvelle étape dans la structuration de son écosystème numérique. Lundi 13 octobre, lors d’un grand rendez-vous au Campus Région du numérique, elle a dévoilé plusieurs mesures destinées à renforcer la protection des entreprises, collectivités et associations du territoire.

    A lire aussi : À Ecully, le hub des sécurités de la Chambre de commerce de Lyon "devient réalité"

    Première annonce ont été faites : la création d’un centre de réponse gratuit aux incidents cyber (CSIRT), porté par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne et reconnu par l’ANSSI. Ce dispositif offrira une assistance de premier niveau aux victimes d’attaques informatiques et facilitera leur mise en relation avec des prestataires spécialisés.

    La Région a également officialisé la mise en place d’une gouvernance régionale de la cybersécurité, pilotée par un comité stratégique associant les principaux acteurs du numérique – Digital League, ADIRA, CLUSIR, ENE, Minalogic, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et le réseau des CCI. Quatre comités thématiques (entreprises, innovation, formation et campus cyber) viendront compléter cette instance.

    A lire aussi : Cybercriminalité : 20 000 adresses IP désactivées en Asie et en Océanie annonce Interpol 

    L'autre ambition est de faire du Campus Région du numérique un Campus Cyber territorial d’ici 2026, reconnu au niveau national. Des investissements sont prévus pour aménager des salles dédiées et accueillir de nouveaux événements, comme les Journées de la Cyber 2026.

