Actualité
Bouchon à l’entrée du tunnel de Fourvière. Image d’illustration. @WilliamPham

Critiques du méga-tunnel d'Aulas : "Des propos mal interprétés" selon le ministre des Transports

  • par Vincent Guiraud

    • Dans une interview accordée à nos confrères du Progrès, Philippe Tabarot, ministre des Transports, rétropédale sur le projet de méga-tunnel de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli à Lyon. Si la semaine dernière il avait critiqué le projet, il estime que ses propos ont été "mal interprétés".

    Une nouvelle déclaration en forme de rétropédalage pour éteindre tout début de polémique. Et un petit coup de pression des cadres de LR, parti qui soutient Jean-Michel Aulas à Lyon, qui semble avoir fait son œuvre. Ce mardi 20 janvier, une semaine après les critiques qu'il avait émises concernant le projet de méga-tunnel d'Aulas et Sarselli, Philippe Tabarot est revenu dans un entretien au Progrès sur ses propos. Le ministre des Transports estime que ses propos ont été "mal interprétés".

    Lire aussi : Un métro est-ouest pour relier Tassin à l'aéroport de Lyon : le projet ambitieux d'Aulas et Sarselli

    "Je regrette l'exploitation politicienne mais pas les propos en eux-mêmes" précise le ministre concernant sa pique de la semaine dernière. Questionné sur ce projet de méga-tunnel sous Fourvière sur le plateau de Public Sénat, Philippe Tabarot avait estimé qu'il y avait "plus de chances que Lyon remporte la Ligue des champions avant que l'on soit à l'inauguration de ce projet."

    "Mon intention n’était donc nullement de nuire à la candidature de Jean-Michel Aulas"

    Une déclaration qui avait visiblement déplu à Jean-Michel Aulas qui a expliqué ce lundi en marge d'une conférence de presse pour présenter sa vision pour les transports en commun à Lyon et dans la métropole, qu'il fallait "oublier ces déclarations" du ministre, car ce dernier allait "s'exprimer cette semaine pour dire quel est le fond de sa pensée". Jean-Michel Aulas avait même expliqué s'être entretenu avec Philippe Tabarot pour lui faire part des détails de son projet.

    "Mon intention n’était pas de me positionner sur la pertinence ni la faisabilité de ce projet, j’ai simplement rappelé une regrettable réalité : il est devenu très difficile dans notre pays de sortir des grands projets en raison de la multiplication des recours et contentieux" estime ainsi le ministre des Transports, avant d'ajouter, comme pour rassurer le candidat Aulas : "Mon intention n’était donc nullement de nuire à la candidature de Jean-Michel Aulas. Il s’agissait d’un clin d’œil politique et sportif à l’endroit d’un homme qui a réussi tellement de choses dans sa vie précédente."

    Une déclaration corrective qui devrait ravir l'équipe de Jean-Michel Aulas.

    Lire aussi : Méga-tunnel sous Fourvière d'Aulas et Sarselli : "Un projet de débutant" selon cet économiste lyonnais

    bruno bernard
    TEOL, tramway à Caluire et Rillieux... Le plan de Bruno Bernard pour les transports en commun

