Métropolitaines : Bruno Bernard propose une nouvelle ligne de tramway sur le Plateau Nord

Le président écologiste sortant de la Métropole de Lyon et candidat à sa réélection, Bruno Bernard, a indiqué vouloir créer une nouvelle ligne de tramway sur le Plateau Nord, reliant Caluire-et-Cuire à Villeurbanne.

Alors que la candidate Grand Cœur Lyonnais aux métropolitaines de 2026, Véronique Sarselli, annonçait vouloir abandonner le projet du Tram Express de l’Ouest Lyonnais (TEOL) au profit d’un métro E, le président écologiste sortant et candidat à sa réélection, Bruno Bernard, souhaite quant à lui investir dans une nouvelle ligne de tramway sur le Plateau Nord.

Cette nouvelle ligne de tram relierait ainsi Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape et Sathonay à Lyon et Villeurbanne grâce à une connexion au réseau TCL à Charpennes et une interconnexion avec la gare de Sathonay-Camp. Dans le détail, le tramway passerait par la Montée des Soldats à Caluire, un parcours "plus logique" selon Bruno Bernard, rendu possible grâce à des acquisitions foncières ou par la mise en place d’un alternat entre les tramways. L’hypothèse de faire passer le tracé sur la route de Strasbourg est "moins favorable, mais pourrait être étudiée", a-t-il encore indiqué ce mardi.

Pour l’heure, l’exécutif actuel envisage deux options : celle d’un tramway en surface, qui passerait donc par la Montée des Soldats, avec une mise en service dès 2034 pour environ 350 millions d’euros, ou un tracé semi-enterré, "plus complexe", pour un budget de 900 millions d’euros et une mise en service envisagée à l’horizon 2040. La collectivité estime à 40 000 le nombre de voyageurs quotidiens.

