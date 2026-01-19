Lyon. "Oubliez ces déclarations" : son projet de méga-tunnel désavoué par un ministre, Aulas répond

Jean-Michel Aulas a défendu ce lundi son projet de méga-tunnel sous Fourvière, dont la faisabilité a été mise en doute par le ministre des Transports quelques jours plus tôt.

Circulez y'a rien à voir. À l'occasion d'une conférence de presse sur leur projet pour les transports en commun dans la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas se sont exprimés ce lundi matin sur leur projet de méga-tunnel sous Fourvière. Estimé à deux milliards d'euros (au moins), le projet a depuis été la cible de vives attaques notamment à gauche, mais pas que.

"Le ministre va s'exprimer cette semaine pour dire quel est le fond de sa pensée"

La semaine dernière, le ministre des Transports, membre du parti Les Républicains allié de Jean-Michel Aulas, a exprimé son scepticisme au sujet de ce tunnel à deux milliards d'euros. Il y a "des chances que Lyon remporte la Ligue des Champions avant que l'on soit à l'inauguration de ce projet" a notamment asséné Philippe Tabarot, précisant néanmoins que la réalisation de l'idée n'est selon lui pas "totalement impossible".

"Le ministre va s'exprimer cette semaine pour dire quel est le fond de sa pensée", a réagi ce lundi matin, Jean-Michel Aulas, invitant les journalistes à "oublie(r) ces déclarations". Selon le candidat aux élections municipales, le ministre des Transports ne connaissait pas le projet. Il assure avoir échangé avec Philippe Tabarot pour lui faire part de son ambition. On imagine aussi que les cadres locaux de LR n'auront pas manqué d'écrire au ministre pour l'inviter à revoir sa position.

Quant au fond, JMA n'a ni confirmé ni infirmé la mise en place d'un péage, angle d'attaque de Grégory Doucet qui lui reproche de vouloir "faire les poches des automobilistes". "Oui il y'a des financements", assure en tout cas l'ex-président de l'OL qui indique avoir rencontré des financeurs potentiels et notamment la banque des territoires et la caisse des dépôts. "Oui c'est finançable et oui l'estimation est dans la bonne fourchette" a appuyé Véronique Sarselli, alors que de nombreux experts interrogés par la presse estiment que le chiffre de deux milliards d'euros est sous-évalué.

Lire aussi : Un métro est-ouest pour relier Tassin à l'aéroport de Lyon : le projet ambitieux d'Aulas et Sarselli