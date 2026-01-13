Actualité
Le réaménagement de Perrache présenté par Denis Broliquier ©H.Duhoo
Le projet d’Aulas et Sarselli s’appuie sur ce projet de l’architecte Hélène Duhoo qui n’avait pas été retenu. (©H.Duhoo)

Méga-tunnel d'Aulas et Sarselli à Lyon : le ministre des Transports très sceptique

  • par Nathan Chaize

    • Philippe Tabarot a exprimé son scepticisme au sujet du projet de méga-tunnel sous Fourvière promis par Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas dans le cadre des élections à Lyon.

    Le ministre des Transports, Philippe Tabarot s'est exprimé ce mardi à propos du projet de méga-tunnel sous Fourvière porté Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas dans le cadre des élections métropolitaines et municipales à Lyon. Invité de LCP, l'élu membre du parti Les Républicains, allié de Jean-Michel Aulas et dont est membre la maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon s'est montré pour le moins sceptique sur la faisabilité d'un tel projet.

    Lire aussi : Méga-tunnel sous Fourvière d'Aulas et Sarselli : "Un projet de débutant" selon cet économiste lyonnais

    "J’attends de voir quel est son tracé, quel est son financement, comment il souhaite passer les différentes étapes environnementales"

    "Je ne connais pas le détail, je n'ai pas vu Monsieur Aulas qui ne m'a pas présenté ce projet. Il faut peser le pour et le contre sur le financement de l'opération, sur la question environnementale, sur l'apport et sur le temps imparti pour pouvoir mener un projet de la sorte", a-t-il indiqué. Si Philippe Tabarot dit "se réjouir" de l'importance prise par les transports dans la campagne, le ministre de considère qu'il y a "plus de chances que Lyon remporte la Ligue des Champions avant que l'on soit à l'inauguration de ce projet".

    Tabarot nuance toutefois son propos en indiquant que la réalisation de l'idée n'est pas, selon lui, "totalement impossible". "J’attends de voir quel est son tracé, quel est son financement, comment il souhaite passer les différentes étapes environnementales", précise-t-il, indiquant qu'il rencontrera Jean-Michel Aulas s'il est élu maire de Lyon, ce qu'il dit souhaiter. Le ministre des Transports considère néanmoins que l'ancien président de l'OL "a quelque chose à apporter à la chose publique", considérant "qu'il était capable de remporter des challenges".

    Pour rappel, le projet dévoilé par Aulas et Sarselli prévoit la création d’un nouveau tunnel de 8 kilomètres de long entre Tassin et Saint-Fons, destiné à désengorger l’actuel tunnel sous Fourvière, qui accueille chaque jour, en plein cœur de Lyon, près de 110 000 véhicules. Le duo entend libérer les axes M6-M7, réduire la pollution et les nuisances sonores, et restituer près de 45 hectares d’espaces en surface, notamment entre Perrache et la Confluence.

    Un projet porté depuis 2016 par l’architecte lyonnaise Hélène Duhoo à travers Lyon Métamorphose et qui, selon les candidats soutenus par la droite et le centre, permettrait de faire sauter le bouchon de Fourvière en "traitant enfin à la racine le principal point noir de la circulation métropolitaine".

