Covid-19 : la 4e dose de vaccin, "une possibilité" pour le ministre de la Santé

Alors que la campagne de rappel (ou de 3e dose) bat son plein actuellement, le ministre de la Santé Olivier Véran a été interrogé lundi soir sur la possibilité d'une 4e dose.

Face à l'explosion du nombre de cas positifs au covid-19 en France, un conseil de défense sanitaire a eu lieu ce lundi 27 décembre. Le Premier Ministre a ensuite pris la parole. Jean Castex, le Premier Ministre, a notamment annoncé que la date de rappel du vaccin (la 3e dose pour ceux qui n'ont pas eu le covid) était désormais réduite à trois mois (dès le mardi 28 décembre).

La 3e, avant... la 4e ? Interrogé par un journaliste, Olivier Véran a expliqué que l'instauration d'une 4e dose de vaccin était "une possibilité". "Je n'ai pas de réponse formelle à vous donner, je vous dis juste qu'on est totalement ouverts à cette perspective et que s'il faut aller devant les Français et leur dire qu'une nouvelle dose de vaccination est nécessaire pour protéger les plus fragiles, nous le ferons", a ajouté le ministre de la Santé.

Affaire à suivre...

