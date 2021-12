Escapade en Haute-Savoie : Saint-Gervais, haut en émotions

Au pied du massif du Mont-Blanc, la station de Saint-Gervais s’organise autour d’un village à la délicieuse architecture du XIXe siècle. La grande époque du tourisme thermal a légué des installations de caractère à la cité montagnarde. Pour les vacances, il y en a pour tous les goûts, du ski de randonnée en haute montagne aux activités aquatiques en ville. Et depuis Lyon, l’accès en train est facile.

Une destination ski de randonnée

Plusieurs itinéraires de montée sont balisés au départ du Bettex, des Communailles et de Saint-Nicolas-de-Véroce. Variés et accessibles, ces chemins permettent de rejoindre des pistes de ski damées afin de faciliter la descente.

À compter du 2 avril, et jusqu’à la fermeture du domaine skiable le 18 avril, des itinéraires supplémentaires seront sécurisés et réservés à cette pratique qui a connu un vif succès durant l’hiver 2021, alors que les remontées mécaniques étaient fermées. Saint-Gervais étoffe ainsi son offre en direction des amateurs de ski de randonnée.

Du 18 au 20 février, un grand week-end est même consacré à cette pratique sur les pentes de la station. Grâce aux partenariats avec ZAG Skis et la Compagnie des guides de Saint-Gervais / Les Contamines, les amoureux de montagne peuvent s’initier gratuitement au ski de randonnée, notamment avec des sorties encadrées par les guides au départ du Bettex. Autre date à retenir : le 28 janvier 2022, jour de la Diagonale du mont Joly, une course de ski de randonnée nocturne. Au départ du télésiège des Chattrix à 1 200 mètres, elle emprunte successivement les pistes de la Petite et de la Grande Épaule, pour se terminer au sommet du télésiège à 2 135 mètres (soit 935 mètres de dénivelé !). La mini DMJ, quant à elle, arrive au sommet du nouveau télésiège des Chattrix, à 1 660 mètres d’altitude avec ses 460 mètres de dénivelé.

www.ski-saintgervais.com/fr/ski-de-randonnee

Un domaine de ski alpin sur les pentes du Mont-Blanc

Le domaine de ski alpin Les Houches / Saint-Gervais comptent 25 pistes et 55 kilomètres de descente. Des dimensions modestes si l’on compare avec d’autres stations des Alpes. Mais le domaine de ski alpin a plusieurs atouts dans sa manche. D’abord, elle fait partie de l’énorme domaine de ski alpin Évasion Mont-Blanc qui englobe 500 km de pistes. Ensuite, le front de neige du Prarion a été réaménagé dans le but d’optimiser les flux des vacanciers et le retour skis aux pieds au départ de la télécabine. Le parking du Prarion a aussi été agrandi, enroché, goudronné et réaménagé. Enfin, le domaine de Saint-Gervais est bien plus riche qu’un simple domaine aux pistes damées. Ici, c’est le règne de l’aventure. Le domaine skiable compte également 37 km balisés de pistes de raquette et 12,5 km dédiés à la pratique du ski de randonnée.

www.saintgervais.com

Gagner de la hauteur avec le tramway du Mont-Blanc

Un voyage hors du temps et une occasion unique d’admirer le plus haut sommet d’Europe. Depuis 1909, le tramway du Mont-Blanc, train à crémaillère le plus haut de France, emmène les visiteurs contempler le Mont-Blanc.

En hiver, le train permet, depuis les gares du Fayet, de Saint-Gervais ou de Bellevue, d’accéder au domaine skiable des Houches avec un forfait 4 heures ou journée. C’est également un autre moyen d’observer sereinement les paysages enneigés et sauvages.

Près d’un siècle après son premier voyage, le tramway du Mont-Blanc va bientôt proposer un nouveau visage avec un parcours touristique immersif au service des voyageurs. Ambitieux, moderne et respectueux de l’environnement, ce projet d’envergure – initié à l’hiver 2021 – sert un double objectif : développer l’attractivité touristique du tramway du Mont-Blanc durant les quatre saisons et améliorer le parcours et l’expérience des voyageurs grâce à de nouveaux aménagements (extension de la voie actuelle de 300 mètres, restructuration des gares et du bâtiment d’exploitation du Fayet, aménagement raisonné et création d’une nouvelle gare au Nid d’Aigle, mise en service de nouveaux trains...). Ces aménagements permettront d’allonger la durée d’ouverture de 200 à 245 jours. La réalisation de ce projet sera menée à terme pour l’été 2026 avec chaque année différentes installations réalisées. En 2022, la rénovation de la gare tramway du Mont-Blanc de Saint-Gervais au printemps et la mise en service des nouveaux trains à l’été sont prévues.

www.saintgervais.com

Parcours Ninja au mont d’Arbois

La société des remontées mécaniques de Saint-Gervais a décidé d’investir 150 000 euros dans un parcours Ninja installé à l’arrivée des télécabines Saint-Gervais / Mont d’Arbois. Directement inspiré de l’émission “Ninja Warrior”, cet investissement est stratégique.

La diversification de l’offre touristique est l’un des axes de développement du domaine skiable. L’objectif est de se démarquer en créant un parcours Ninja gratuit et pensé pour une pratique quatre saisons à 1 800 mètres d’altitude, face au Mont-Blanc. Cela rentre dans le projet de développement du mont d’Arbois de Saint-Gervais, avec le nouvel espace de ski débutant accessible en télécabine, l’aire de jeux, les restaurants, les sentiers VTT, le décollage des parapentes et le panorama... soit le combo parfait pour les familles.

Autre spécificité de ce parcours : il est construit en bois pour une meilleure intégration paysagère. Ouvert depuis août 2021, le parcours Ninja de Saint-Gervais s’étend sur 70 mètres avec tyrolienne, jeux de corde, épreuves d’équilibre, mur incliné et une vingtaine d’autres modules.

Des thermes agrandis

Nichés au cœur d’un parc arboré de 10 hectares depuis 1806, les thermes de Saint-Gervais Mont-Blanc sont une destination unique afin de prendre du temps pour soi. Dans une scénographie inspirée par le long voyage de l’eau thermale, naturellement chaude (34-38°C) et bienfaisante, les bains du Mont-Blanc offrent une expérience sensorielle inédite. Entre espaces intérieurs et ciel ouvert, c’est une découverte de bassins et d’alcôves revisités qui est offerte aux visiteurs. À ce parcours existant, vient s’ajouter un espace thermal inédit. Inauguré cet été, “La forêt sous la pluie” amène les curistes à plonger dans un univers immersif où le végétal règne. Un voyage aquatique menant successivement au centre de la terre, dans un cirque de sapins et sur un glacier… Le parcours se termine par un sauna qui laisse penser que, comme dans chaque forêt, on trouve toujours un refuge dans lequel s’abriter. Et pour prolonger la détente, le parcours est également composé de cabines de soins individuels : une première propose des massages sous eau, une seconde un enveloppement d’argile de montagne.

www.thermes-saint-gervais.com

Une nouvelle expérience “Émotions Alpines”

Après une campagne d’été des plus réussies, Saint-Gervais Mont-Blanc décide de prolonger l’expérience “Émotions Alpines”. L’office de tourisme joue la carte de l’émotion en proposant de passer un moment privilégié en compagnie d’un habitant ou d’un professionnel du village. On l’oublie parfois dans notre monde hautement technologique, mais l’expérience humaine est irremplaçable. Et un montagnard aura toujours mille histoires et anecdotes à partager sur son environnement. Tout au long de l’hiver, les passeurs d’émotions, à l’image de Julien, accompagnateur en montagne à la Compagnie des guides de Saint-Gervais / Les Contamines et Jérôme, conducteur de l’emblématique tramway du Mont-Blanc, sont donc à rencontrer. Besoin de déconnexion, d’authenticité, de nature et de convivialité... C’est à Saint-Gervais Mont-Blanc qu’il faut venir vivre des émotions alpines. Et pour un avant-goût : rendez-vous sur les réseaux sociaux du territoire, où une web-série de 8 épisodes a été diffusée.

www.saintgervais.com/la-station/saint-gervais/les-emotions-alpines

Ambiance Grand Nord en chiens de traîneau

Après le succès des cani-rando de l’été, Antarctic Road ouvre la voie aux balades en chiens de traîneau sur les champs de neige de Saint-Gervais. Le musher et son attelage offrent un moment magique sur les chemins enneigés de Saint-Gervais, au départ du plateau de la Croix sur les hauteurs de Saint-Nicolas-de-Véroce. Et pour parfaire l’instant, les huskies se laissent caresser par les enfants curieux. Émotions garanties pour toute la famille.

Renseignements auprès de l’office de tourisme de Saint-Gervais ou Antarctic Road au 07 83 75 00 90

Infos pratiques

Comment s’y rendre ?

• En train depuis Lyon, environ 4 heures avec une correspondance à Bellegarde-sur-Valserine

• En voiture, 2 heures 30 depuis Lyon

Où loger ?

• Hôtel La ferme de Cupelin (trois étoiles), 198, route du Château, 74170 Saint-Gervais-les-Bains - Tél. : 04 50 93 47 30

• Hôtel Arbois Bettex (trois étoiles), 15, route des Crêtes, Le Bettex, 74170 Saint-Gervais-les-Bains - Tél. : 04 50 93 12 22

• Hôtel des deux gares (trois étoiles), 50, impasse des Deux-Gares, Le Fayet, 74170 Saint-Gervais-les-Bains – Tél. : 04 50 78 24 75

Où manger ?

• Le bistrot du mont Joly, bar-restaurant, route de Saint-Nicolas, Saint-Nicolas-de-Véroce, 74170 Saint-Gervais-les-Bains. Tél. : 04 50 78 66 14

• L’Edelweiss, cuisine traditionnelle avec spécialités fromagères, 44, rue de la Comtesse, 74170 Saint-Gervais-les-Bains. Tél. : 09 83 24 75 86

• L’Éterle restaurant pizzeria, 113, avenue du Mont-d’Arbois, 74170 Saint-Gervais-les-Bains. Tél. : 04 50 93 64 30

Événements

• White week-end, les 15 et 16 janvier, Au programme : 2 jours d’animations, plus de 30 activités et initiations gratuites, ski de randonnée, biathlon, balades en raquettes, recherche de victimes en avalanche, yoga, massages…

• Coupe du monde de télémark, du 24 au 25 janvier.

• Descente aux flambeaux, le 2 mars, animée à Saint-Nicolas-de-Véroce par les moniteurs ESF et professionnels de la station. Un moment festif.