Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé ce mardi 28 décembre qu'une prime mensuelle de 100 euros sera accordée aux infirmiers et infirmières des services de soins critiques.

Après les annonces du gouvernement pour endiguer l'épidémie de coronavirus et la 5e vague qui frappe le pays, le Premier ministre a décidé de faire un geste pour les soignants, qui continuent d'alerter sur leurs conditions de travail et l'état d'épuisement dans lequel ils se trouvent. Au cours d'une visite dans un centre de réanimation à Créteil (Val-de-Marne) ce mardi 28 décembre, Jean-Castex a annoncé une prime mensuelle de 100 euros pour les infirmiers et infirmières des services de soins critiques et de réanimation.

À travers le pays, cette prime sera versée dès le mois de janvier 2022 à environ 24 000 professionnels. À Lyon, les soignants travaillant dans les services de réanimations des 13 établissements gérés par les Hospices civils seront concernés par cette mesure. Laquelle sera, selon le Premier ministre, accompagnée d'autres annonces en janvier.