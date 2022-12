Le vaccin "Made in France" contre le Covid-19 est disponible dès ce jeudi

Le rappel du vaccin anti-covid de Sanofi est disponible en pharmacie dès jeudi 22 décembre après deux ans d'attente.

Après deux ans d'attente, le voilà. Le rappel du vaccin contre le Covid-19 produit en France par Sanofi est disponible dès aujourd'hui en pharmacie. Dans une interview donnée au Parisien, Charles Wolf, le directeur général du laboratoire se félicite : "Notre rappel a été éprouvé, développé et produit en France. On en est fier."

L'entreprise dont le siège est basé à Lyon a développé un vaccin utilisant une technologie différente de l'ARN messager. Celui-ci fonctionne de manière plus classique : l’injection à protéine recombinante.

Un vaccin pour convaincre les antivax

Ce nouveau vaccin ne semble pas arriver trop tard. L'objectif est de proposer une solution différente à ceux qui jusqu'alors étaient réticents à la vaccination. Ce dernier est Français, n'utilise pas l'ARN messager et arrive plus tardivement. On peut supposer que certaines personnes pourraient se laisser convaincre par cette nouvelle solution.

D'autant plus que le Covid-19 continue de se propager. Une neuvième vague est déjà annoncée en France pour cette fin d'année. La Première ministre, Elisabeth Born, a appelé les Français à porter le masque dans les espaces clos pour endiguer les épidémies de bronchiolite, de grippe et de covid. Pour le moment, l'Europe a commandé 70 millions de doses de "VidPrevtyn Beta".

Vers des vaccins ARN produits près de Lyon

Sanofi a investi près de Lyon pour mettre en place un laboratoire de recherche. Le but : développer 6 vaccins à ARN messager d'ici 2030. Des vaccins qui permettraient de traiter la grippe, la bronchiolite, l’infection à chlamydia, et pourquoi pas contre l’acné.