Suite à la publication d’un décret au Journal Officiel dimanche 14 mai, 28 agents des Hospices Civils de Lyon qui n’étaient pas vaccinés contre le Covid-19 vont pouvoir être réintégrés "sans délai".

Interdits de pratique depuis le 5 août 2021, les soignants non-vaccinés contre le Covid-19 vont pouvoir réintégrer leur poste 21 mois après leur suspension. Publié au Journal Officiel dimanche 14 mai, le décret permettant leur retour explique que "l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée est suspendue".

28 agents sur 24 000

Contactés, les Hospices Civils de Lyon (HCL) précisent qu’à ce jour "28 agents sont concernés par une possible réintégration parmi les 24 000 professionnels des HCL. Parmi eux, une quinzaine de soignants et un médecin". Les employés concernés recevront un courrier "les informant officiellement de la possibilité d’être réintégrés", ajoute la direction générale des HCL.

En cas de réponse favorable à leur réintégration, les agents suspendus seront alors "affectés sans délai sur un poste correspondant à leur grade et leur compétence, et après avis médical". Des conditions de retour conforment à celles définies par le gouvernement dans une instruction ministérielle diffusée il y a deux semaines, pour laisser aux hôpitaux et autres établissements de soin le temps de se préparer.

À noter que si la pandémie de Covid-19 repart, le gouvernement pourra, par un nouveau décret, suspendre à nouveau les soignants non-vaccinés.