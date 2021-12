Covid-19 à Lyon : les opérations de vaccination reprennent au centre commercial Part-Dieu

Le lieu de vaccination est situé au niveau 2, entre Bleu Cerise et du Bruit dans la Maison. Il sera ouvert de 9h à 19h et fermé les 25 et 26 décembre, et les 1 et 2 janvier. Le centre fermera à 17h les 24 et 31 décembre.

L'Agence régionale de santé a décidé de rouvrir ce centre de vaccination suite aux annonces d'Olivier Véran, ministre de la Santé, le 25 novembre 2021. Depuis le 27 novembre, la dose de rappel est ouverte pour tous les Français de plus 18 ans, 5 mois après l'injection de leur deuxième dose. À partir du 15 janvier, le pass sanitaire ne sera plus effectif pour les personnes éligibles au rappel et qui n'ont pas été vaccinées avec un rappel 7 mois après leur deuxième dose. Des conditions qui créent une forte affluence dans les lieux de vaccination.