Des nouvelles enseignes à la Part-Dieu en 2024

Après plusieurs extensions majeures ces dernières années, le centre commercial de la Part-Dieu accueillera de nouvelles enseignes en 2024, dont le fabricant de canapés et fauteuils italien, Poltronesofà.

Quelles nouvelles enseignes aimeriez-vous voir à la Part-Dieu ? Dans une interview accordée à ActuLyon, le directeur du plus grand centre commercial de France a dévoilé les noms de ses futurs locataires. " Entre le 7 décembre 2022 et avril 2024, nous avons ouvert 31 enseignes. Five Guys, Snipes, Stradivarius, agrandissement de Primark, Jack & Jones, World of Pop, Diamanti per tutti, Mumbo... Dan John a ouvert le 15 décembre, Quick en janvier, BioTech, Horas... Sushiway et Poltronesofà ouvriront en avril", a confié Jean-Philippe Pelou-Daniel.

Ouvert en 1975, le centre Westfield La Part-Dieu est aujourd'hui le plus grand centre commercial de France avec 300 boutiques sur 161 000 mètres carrés.

+ 7,1 % de visiteurs en 2023

En 2023, de janvier à septembre, le nombre de visiteurs a augmenté de 7,1 % par rapport à 2022. La direction du centre espère dépassé les 30 millions d'ici la fin de l'année. "Samedi dernier [9 décembre 2023, ndlr], nous avons fait notre meilleur chiffre de fréquentation des six dernières années", on est dans une dynamique très positive. ", a précisé Jean-Philippe Pelou-Daniel.

Une boutique solidaire jusqu'au 30 décembre

Jusqu'au 30 décembre, un pop-up store solidaire est installé au rez-de-chaussée du centre commercial. Cet espace de 80 mètres carrés est ainsi mis à disposition de la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi qui y vend des jouets et objets à petits prix. Le projet doit permettre de valoriser l'insertion par l'activité économique et "mettre en valeur le travail des salariés en insertion", explique le centre dans un communiqué.