C'est arrivé à Lyon un 17 mars : le début du premier confinement en 2020

C'était un mardi. Le 17 mars 2020, la population française était confinée pour contrer la pandémie de coronavirus. Dans le Rhône, plus de 4 500 personnes sont mortes du Covid-19 après hospitalisation. Retour sur la vie dans un Lyon sous cloche.

Déjà quatre ans ! Le 17 mars 2020, les Lyonnais, comme l'ensemble de la France, étaient confinés pour stopper la pandémie de Covid-19. À ce jour, le virus a tué 168 000 personnes en France.

Pendant deux mois, il n'a pas été possible de sortir de chez soi sans autorisation. Les contrevenants risquaient 135 euros d'amende. Les rues de Lyon se sont alors vidées. Trois jours plus tôt, Emmanuel Macron déclarait "la guerre" au virus lors d'une allocution suivie par 35,3 millions de Français, soit 52% de la population. Les supermarchés étaient dévalisés. Les hôpitaux surchargés.

Lire aussi : Coronavirus : première journée sous confinement à Lyon (images et vidéos)

Dans les Monts-d'Or, "les choses sont plus acceptables et vivables qu'en ville"

En ville ou à la campagne, la période a été vécue différemment. "Remontée sur la troisième colline de Lyon. Le cœur du quartier du Plateau, la place Abbé Pierre, habituellement concentré d'activité et de vitalité, n'est que l'ombre d'elle-même. Moins de dix personnes sur les gradins, dont un petit groupe de quatre jeunes tassés lézardant. Les masques sont ici nombreux. Ceux qui n'en ont pas, ont leur chèche sur le visage ou une écharpe enroulée autour de la tête", écrivait Lyon Capitale le 18 mars 2020 au sujet de la Duchère.

Dans les Monts-d'Or, on acceptait le confinement avec plus "d'insouciance" : On est certes assignés à résidence mais les choses sont tellement plus acceptables et vivables qu'en ville, du moins ce qu'on imagine être en ville, dans un appartement de 70 m2", relatait Bernard, habitant de Limonest.

La période a également mis en lumière les personnes sans-abri : comment pouvait-elle se confiner et se protéger ? À Lyon, l'organisation Habitat et Humanisme avait choisi de lancer une collecte en ligne pour aider 60 sans-abris et leur permettre d'être hébergés et nourris pendant le confinement.

Lyon confinée, vue du ciel - source : Dmdrone Metropole

Plus de 4 500 morts dans le Rhône

Et puis le 11 mai 2020, après 55 jours, la ville de Lyon s'apprêtait à franchir une nouvelle étape : celle du déconfinement. Les masques étaient désormais sur de nombreux visages. Ils étaient même devenus obligatoires sur le réseau TCL. "L'objectif affiché par tous est le même, éviter une deuxième vague de coronavirus COVID-19", écrivait les journalistes de Lyon Capitale, sans savoir que les vagues s'enchaîneraient et que la France connaîtrait deux confinements supplémentaires. Dans le Rhône, 4 575 personnes sont mortes du Covid-19 après hospitalisation. Près de 29 000 ont guéris après avoir été admis à l'hôpital.