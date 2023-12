La Renfe va concurrencer la SNCF sur la ligne Lyon-Paris

Bientôt des trains espagnols sur la ligne Paris-Lyon ? Dans les prochains mois, la Renfe souhaite mettre en place 5 allers-retours quotidiens entre Lyon et la capitale. Le tout se ferait avec des trains nouvelle génération.

Un nouveau concurrent arrive sur l'axe Lyon-Paris. L'opérateur espagnol Renfe souhaite ainsi s'imposer sur l'une des lignes les plus empruntées en France (193 trains par jour en moyenne recensés en 2016) et quadrupler ses dessertes en France dès 2024.

5 allers-retours Paris-Lyon

Selon les informations des Échos, Renfe souhaite exploiter 5 allers-retours par jour sur l'axe Paris-Lyon. Deux seraient en prolongation sur Lyon-Marseille. Le journal d'actualité économique précise que les trajets se feraient "avec des trains de nouvelle génération et grande capacité, des Talgo de plus de 500 sièges chacun". Renfe pourrait ainsi s'imposer parmi les opérateurs déjà présents sur le Paris-Lyon : Ouigo, TGV Inoui et Trenitalia.

16 trajets quotidiens

"Le plan opérationnel de Renfe en France est de passer de quatre trajets quotidiens actuellement à 16 TGV par jour (8 allers-retours), et de commencer à rivaliser sur la principale ligne française, Paris-Lyon-Marseille", a déclaré Renfe dans un communiqué. Par ailleurs, la compagnie va élargir la liste des gares desservies sur le territoire français en ajoutant trois nouvelles escales sur différents itinéraires dont Lyon Perrache.

La Renfe a commencé à opérer en France au cours de l'été 2023 avec des trains vers Marseille et Lyon depuis l'Espagne et a transporté pendant cette période plus de 250 000 passagers, avec un taux d'occupation moyen de 80 %.