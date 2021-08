Covid-19 à Lyon : le Rhône dépasse la barre du million de personnes complètement vaccinées

Alors que le nombre de contaminations au Covid-19 continue d’augmenter dans le Rhône, sous l’impulsion d’une 4e vague du virus, la vaccination progresse elle aussi. Désormais, 1 036 936 Rhodaniens possèdent un schéma vaccinal complet, soit environ 55 % des habitants du département.

En France et dans le Rhône, les contaminations au Covid-19 continuent d’augmenter. Au 30 juillet, le taux d’incidence, un indicateur qui détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants, était de 319 dans le Rhône, contre 224 au niveau national. Malgré un nombre de cas positifs élevé, les hospitalisations sont encore relativement basses pour l’heure, autour de 20 %.

Une décorrélation entre contaminations et hospitalisations qui pourrait être due à la vaccination, puisque désormais 64,2 % des Rhodaniens ont reçu au moins une dose de vaccin et 55,3 % sont totalement vaccinées, selon les chiffres de Santé publique France arrêtés au 1er août 2021. Une couverture vaccinale légèrement supérieure à la moyenne nationale qui s'établit, pour le moment, à 52,9 %.

Plus d'un habitant sur deux est complètement vacciné

Dans le détail, 1 036 936 habitants du Rhône sur 1 882 000 ont un schéma vaccinal complet et se sont donc vu administrer deux doses de vaccin Moderna, AstraZeneca ou Pfizer, une dose s'ils ont été positifs au Covid-19, ou une dose du vaccin Janssen.

Au fil des mois et des annonces du gouvernement la vaccination a connu des évolutions très significatives, comme lors de l'ouverture des injections pour tous les Français, le 31 mai, ou à l'issue du discours d'Emmanuel Macron, le 12 juillet, annonçant l'extension prochaine du pass sanitaire. On note également qu'au sein des tranches d'âges les plus élevées la courbe du nombre de personnes vaccinées à tendance à s'infléchir, alors que chez les populations plus jeunes elle poursuit sa progression après un début plus tardif.

Dans le Rhône, la plus faible couverture vaccinale est identifiée chez les 12-17 ans, au nombre de 28 000, un chiffre qui s’explique notamment par leur accès plus tardif à la vaccination. Les 50-59 ans représentent quant à eux le plus grand nombre de Rhodaniens vaccinés, ils sont 175 000 à posséder un schéma vaccinal complet.