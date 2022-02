Pour la première fois depuis près de deux mois le taux d’incidence repasse sous la barre des 1 000 cas de contamination pour 100 000 habitants dans le Rhône et à Lyon. En date du 14 février, il s’était stabilisé à 972, ce qui illustre une baisse des contaminations d’environ 50 % depuis le début du mois.

Cela n’était plus arrivé depuis Noël et l’explosion du nombre de cas liés à la 5e vague de Covid-19, mais désormais le taux d’incidence dans le Rhône est repassé sous la barre des 1 000 cas de contaminations pour 100 000 habitants, preuve que le reflux de l’épidémie est bien amorcé dans le département. Indicateur clé pour mesurer la circulation du virus à un instant T sur un territoire, le taux d’incidence est désormais de 972 dans le Rhône selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France et arrêtés au 14 février.

Le taux d’incidence en dessous de 1 000

Alors que le gouvernement poursuit son allègement des restrictions sanitaires, avec notamment la réouverture des boîtes de nuit cette semaine et que le gouvernement commence à donner des pistes sur une éventuelle levée du port du masque en intérieur et du pass vaccinal, les contaminations baissent rapidement dans le Rhône. C’est simple, sur les quinze premiers jours de février, comme le montre le graphique ci-dessous, le nombre de cas positifs enregistrés sur une semaine a diminué de près de 50 %. Le taux d’incidence est ainsi passé de 1 872 à 972 entre le 1er le 14 février, tout en sachant qu’il était encore de 4 655 cas positifs pour 100 000 habitants au plus fort de la 5e vague, le 21 janvier.

Lire aussi : Covid-19 : Olivier Véran veut moins de 1500 personnes en réanimation pour lever le port du masque en intérieur

Les contaminations sont donc beaucoup moins nombreuses, néanmoins leur répartition n’est pas égale dans le département et certaines catégories d’âges sont ainsi plus touchées que d’autres. Notamment les 30-39 ans chez qui le virus circule le plus.

Les chiffres des contaminations par catégories d’âge :