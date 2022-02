En cette fin de semaine, le thermomètre n’en finit plus de grimper creusant des écarts très importants avec les moyennes de saison. Cet après-midi, il fera ainsi 19 degrés à Lyon sous un soleil radieux, en plein coeur du mois de février.

Oubliez les écharpes, bonnets, gants, manteaux et autres équipements d’hiver, il va faire chaud ce vendredi à Lyon, très chaud pour un 18 février. Météo France annonce ainsi des écarts de température de près de 11 degrés au plus fort de l’après-midi alors que le thermomètre doit atteindre la barre des 19 degrés à 16 heures. La matinée sera un peu plus fraîche avec 8 degrés annoncés à 8 heures, mais le mercure devrait grimper rapidement.

Le ciel, lui, sera en accord avec ces températures printanières. Le soleil brillera haut au-dessus de Lyon la majeure partie de la journée avant l’apparition de nuages sur les coups de 17 heures. Ces derniers devraient déverser quelques gouttes de pluie sur la ville dans la soirée, qui sera un peu plus fraîche avec des températures situées autour de 11 degrés.