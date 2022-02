À partir de ce mardi 15 février et comme annoncé par le gouvernement, un certain nombre de Français verront leur pass vaccinal désactivé s’ils n’ont pas effectué leur dose de rappel 4 mois après leur dernière injection, contre 7 mois auparavant. Cela pourrait concerner 4 à 4,5 millions de Français selon l’État.

Ce mardi 15 février les règles entourant le pass vaccinal et le calendrier de la vaccination évoluent une nouvelle fois. Depuis ce matin, pour conserver leur pass vaccinal les Français devront avoir effectué leur dose de rappel dans un délai de 4 mois après leur dernière injection, contre 7 mois auparavant, sauf s’ils ont contracté le Covid-19 entre temps.

Selon les chiffres avancés par le gouvernement, près de quatre à cinq millions de Français pourraient ne pas être dans les clous de leur processus de vaccination et donc voir leur précieux sésame désactivé dès aujourd’hui. Pour le voir réactiver et ainsi profiter à nouveau des lieux de loisirs, bars, restaurants et autres, ils devront effectuer leur dose de rappel et attendre une semaine, le temps de son activation. Rappelons que la dose de rappel n’est pas obligatoire pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans, qui ne voient donc pas la validité de leur pass concerné par cette mesure et que les plus petits ne sont pas concernés par le pass.

En résumé, selon les différentes situations :