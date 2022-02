Contre le pass vaccinal ou contre une "société autoritaire", un samedi de manifestation à Lyon

Samedi 26 février, deux manifestations sont prévues à Lyon. L'une contre le pass vaccinal, l'autre contre "l'escalade sécuritaire et les atteintes aux libertés".

Le pass sanitaire, puis vaccinal, n'en finit plus de susciter les oppositions. Chaque semaine depuis sa mise en place à l'été 2021, des anti-pass défilent à Lyon. Samedi 26 février, le collectif "Lyon pour la Liberté" organise une nouvelle manifestation. Le départ est donné à 14 heures place Jean Macé. Puis les manifestants vont déambuler jusqu'à la place Bellecour puis au Vieux Lyon.

Une autre manifestation est aussi organisée contre le pass vaccinal, mais pas que. Le collectif unitaire anti-autoritaire s'inscrit en continuité des mobilisations contre la loi sécurité globale, et proteste contre "les atteintes aux droits fondamentaux et l’avalanche de lois sécuritaires", dont la mise en place du pass sanitaire puis vaccinal. Leur manifestation partira de la place Guichard à 14 heures.

Divergences politiques

À l'été 2021 à Lyon, on assistait déjà à une nette séparation dans les mouvements contre le pass sanitaire et la surveillance. Un cortège, plutôt marqué à l'extrême-gauche, souhaitait se différencier des manifestations contre le pass sanitaire investie par l'extrême-droite et le complotisme. La continuité de cette opposition se joue à Lyon samedi 26 février.

Le cortège conduit par le Collectif Unitaire Anti-Autoritaire, composé de collectifs et associations de gauche, veut rassembler sur des mots d'ordre propre à la gauche. Contre l'autoritarisme, la surveillance, "l'escalade sécuritaire" mais aussi en défense des services publics et du modèle social, le mouvement dépasse la simple opposition au pass vaccinal.

Quant aux manifestations anti-pass sanitaire ou vaccinal à Lyon, l'extrême-droite et les groupes identitaires les ont peu à peu investies (lire ici et ici. Et ce malgré les volontés de leur organisateur, Thibault Pillet, qui revendique un mouvement apartisan.