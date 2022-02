Après une journée très pluvieuse pour débuter la semaine, le ciel lyonnais devrait s’éclaircir ce mardi 15 février. Partiellement couverte, la journée devrait toutefois être relativement ensoleillée.

Les nuages chargés de pluie qui s’étaient installés au-dessus de Lyon lundi ont laissé place à un ciel relativement couvert ce mardi, mais au travers duquel on distingue déjà le bleu du ciel ce matin. Les conditions devraient même aller en s’améliorant puisque selon les prévisions de Météo France les éclaircies devraient être au rendez-vous tout au long de la matinée et de l’après-midi, avant l’apparition de quelques gouttes de pluie dans la soirée, qui sera plus couverte.

Du côté des températures, le mercure reste relativement élevé par rapport aux moyennes du mois de février avec un écart de 1 à 2 degrés. Dans la matinée, il fera entre 7 et 9 degrés avant que le thermomètre ne se stabilise à 10 dans l’après-midi. La soirée sera, elle, un peu plus fraîche avec des minimales situées autour de 5 degrés.