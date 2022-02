Ouvert depuis ce mercredi 9 février après la fermeture du centre de vaccination de Gerland, le vaccinodrome du centre commercial de Confluence fonctionnera 7 jours sur 7 et pourra vacciner jusqu’à 1 200 personnes quotidiennement.

Fermé depuis quelques jours, le centre de vaccination de Gerland a déménagé de l’autre côté du Rhône ce mercredi 9 février, en plein coeur du centre commercial de Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon. Alors que le palais des sports de Gerland doit retrouver son activité première et se préparer à accueillir l'Open de tennis féminin de Lyon à la fin du mois après avoir permis la vaccination de 600 000 personnes, le centre commercial du groupe Westfield, lui, commençait ses premières injections ce mercredi.

"Vacciner 1 200 personnes par jour, ca suffit en ce moment pour assurer les rendez-vous qui nous sont demandés", Philippe Pin, le directeur du centre de vaccination de Confluence

Un déménagement sur un site plus moderne certes, mais tout aussi accessible en transports en commun que celui du 7e arrondissement grâce à la présence du tramway, un aspect essentiel pour faciliter l’accès à la vaccination. Au quotidien, ce nouveau site installé dans l’ancien Decathlon pourra "vacciner 1 200 personnes par jour, ca suffit en ce moment pour assurer les rendez-vous qui nous sont demandés et si demain il faut faire plus on en sera capable", assure Philippe Pin, le directeur du centre.

Lire aussi : Covid-19 dans le Rhône : les contaminations baissent mais pas les hospitalisations

Vaccination pour tous, avec des places sans rendez-vous

Une capacité moins importante donc que celle du centre de Gerland, où 3 000 personnes ont pu être vaccinées lors des plus grosses journées, mais qui répond à la demande actuelle. "Quand il s’agissait de vacciner 3000 personnes par jour il nous fallait un lieu énorme et Gerland était approprié. Aujourd’hui on est sur un nombre de personnes un petit peu plus limité […] donc on avait besoin d’un lieu de taille plus modeste, on a eu l’opportunité d’avoir accès au centre commercial de la Confluence donc on a saisi l’occasion", confirme Grégory Doucet, le maire de Lyon.

"Aujourd’hui on est sur un nombre de personnes un petit peu plus limité […] donc on avait besoin d’un lieu de taille plus modeste", Grégory Doucet, maire de Lyon

Un choix pas si anodin puisque l’idée est aussi de pouvoir permettre aux personnes venant faire leur shopping ou profiter des activités proposées dans le centre de se faire vacciner sans l’avoir prévu auparavant. Dans les faits la vaccination doit se faire sur prise de rendez-vous, mais Philippe Pin est formel, "on prendra toutes les personnes qui viennent sans rendez-vous".

31 centres ouverts dans le Rhône

Assuré par une organisation conjointe des HCL, de la Ville de Lyon, de l'URPS Médecins et Infirmiers, sous l’égide de l’ARS qui finance le site, de la Préfecture et de l'Assurance maladie, le centre de Confluence se destine à l’accueil des personnes souhaitant effectuer une dose de rappel, des enfants qui commencent tout juste leur parcours de vaccination et bien entendu de tous les habitants n’ayant pas encore reçu leur première injection. Actuellement dans le Rhône "on a presque 1 million de personnes qui ont bénéficié du rappel, ce qui est considérable et nous amène à un taux de vaccination des plus de 12 ans, en première injection, qui est équivalent à 92 %", se félicite Philippe Guetat, le directeur départemental de l'ARS (Agence régionale de santé).

"Aucun citoyen ne se trouve à plus de 20 minutes d’un centre de vaccination", Philippe Guetat, le directeur départemental de l'ARS (Agence régionale de santé)

Ouvert du lundi au dimanche de 8h30 à 20 heures, le site de Confluence rejoint la trentaine de centres installés dans le Rhône " de manière harmonieuse, de façon à ce qu’aucun citoyen ne se trouve à plus de 20 minutes d’un centre de vaccination", précise Philippe Guetat. Dans le même temps, les opérations "aller-vers" se poursuivent, notamment à Mermoz prochainement, "pour aussi amener la vaccination aux personnes qui ne feront pas le déplacement jusqu’ici, pour différentes raisons, parce que l’important c’est de soigner, de vacciner et c’est ça notre priorité" rappel Grégory Doucet.

Lire aussi : Covid-19 : à Lyon, le pic est bien passé, mais les contaminations restent élevées (graphique)

--

POUR ALLER PLUS LOIN

Philippe Vanhems, professeur de médecine et épidémiologiste aux HCL et au CIRI était l'invité de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono, le 14 janvier 2022. Il est venu présenter une étude des Hospices civils de Lyon sur l'impact favorable de la vaccination sur la baisse des hospitalisations dans la région.