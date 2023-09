Coupe du monde : un Village Rugby inauguré place Bellecour

La plus célèbre place lyonnaise s'est transformée en place Ovalie hier, avec l'inauguration du Village Rugby. Jusqu'au 8 octobre, des animations sont organisées et ouvertes à tous.

La passion "ovalie" s'est officiellement installée à Lyon, à l'occasion de la Coupe du monde. Jusqu'au 8 octobre, la place Bellecour accueille un Village Rugby de 10 000 m2, accessible à toutes et tous, passionnés comme néophytes. L'installation à ciel ouvert comporte notamment une structure gonflable et un terrain de rugby. Des animations sont prévues chaque jour, au gré des rencontres qui se joueront au Groupama Stadium.

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et Grégory Doucet, maire de Lyon, ont échangé quelques passes hier, samedi 23 septembre, à l'occasion de son inauguration. "Ce Village Rugby se veut inclusif et à hauteur d'enfant", ont rappelé les deux élus. Il sera ouvert du mercredi au dimanche de 10 h à 20 h* et peut accueillir jusqu'à 5 000 personnes.

L’agitation place Bellecour prend tout son sens…🏉🇫🇷



Pour célébrer la Coupe du Monde de Rugby, notre centre-ville dévoile un village entier dédié au ballon ovale. Un terrain géant pour se retrouver. Et partager la fierté d’accueillir des nations du monde entier ! #Lyon pic.twitter.com/uuLaZOPoLn — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) September 23, 2023

Pays de Galles-Australie ce soir au Groupama Stadium

Lyon, hôte de l'équipe des All Blacks, accueillera cinq matchs de poule au Groupama Stadium. Les hostilités lyonnaises seront lancées ce soir avec Pays de Galles - Australie. Pour l'occasion, le réseau TCL adapte ses horaires. Chaque soir de match, un service spécial de tramways et de bus sera mis en place trois heures avant le coup d'envoi. Le métro sera également prolongé jusqu’à 2 heures du matin, pour les matchs se jouant à 21 heures et les lignes T3 et T5 seront renforcées. Un accès direct au stade depuis l’aéroport Saint-Exupéry avec le service Rhônexpress sera également possible.

*à partir de 12h les jeudis et vendredis