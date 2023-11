Le LOU Rugby affronte Bayonne ce samedi

Le LOU rugby accueille l'Aviron Bayonnais au Matmut Stadium Gerland, ce samedi 25 novembre à 17h. Les hommes de Fabien Gengenbacher auront à coeur de briser une série de trois défaites consécutives.

Défait contre Oyonnax le week-end dernier, le LOU rugby va tenter de retrouver le chemin de la victoire face à Bayonne, 9e du Top 14, au Matmut Stadium Gerland ce samedi à 17h. Actuellement 12e, les Rouge et Noir restent sur trois revers d'affilé en championnat, avec deux victoires en 7 matchs. À noter, les cinq dernières confrontations entre les deux équipes en terre lyonnaise se sont toujours soldées par une large victoire du LOU rugby, avec plus de 50 points. D'autant plus que pour retrouver une trace du dernier succès des Bayonnais à Lyon, il faut remonter jusqu'en... 2012.

L'entraîneur du LOU, Fabien Gengenbacher, a décidé de marquer le coup en alignant seulement quatre joueurs présents lors de la déroute face à Oyonnax. Sebastien Taofifenua et Liam Allen font leur retour en tant que titulaires, après trois mois d'absence.