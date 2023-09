Le procès du sénateur qui avait insulté l'avocat lyonnais, David Metaxas, est reporté

Me David Metaxas @Tim Douet

Le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, devait être jugé par le tribunal judiciaire de Lyon mardi 19 septembre. Le procès a été renvoyé au 21 novembre en raison de la grève des greffiers.

"Y a-t-il pire raclure que cet avocat ?" D'après nos confrères de Lyon Mag, le procès du sénateur marseillais Stéphane Ravier (Reconquête) a été renvoyé au 21 novembre, en raison de la grève des greffiers. L'élu devait être jugé mardi 19 septembre pour avoir insulté l'avocat lyonnais David Metaxas.

En janvier 2023, le sénateur avait qualifié publiquement l'avocat de "raclure" après la condamnation de Youcef Tebbal, client de Me Metaxas, à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir renversé et traîné mortellement Axelle Dorier.

Un tweet, puis une vague de cyberharcèlement

David Metaxas a ensuite été victime d'une vague de cyberharcèlement menée par l'extrême-droite. Parmi les centaines de messages, courriels et appels reçus, se trouvent les tweets et posts Facebook d'un membre du parti d'Eric Zemmour, "Reconquête!". Comme nous le soulignions sur notre site en mai 2023, l'avocat avait tenu à préciser ces éléments dans sa plainte adressée le 31 janvier au procureur de la République de Lyon. "Il semble que ces injures aient comme point d'origine les publications Twitter et Facebook de Monsieur Stéphane Ravier", décrivait-il.