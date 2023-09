"Tolérance zéro" pour la Coupe du monde de Rugby à Lyon

Alors que Lyon s’apprête à accueillir dimanche la Coupe du monde de Rugby pour cinq matchs au Groupama Stadium, Fabienne Buccio, la préfète du Rhône, annonce une "tolérance zéro" et une sécurité maximale.

Objectif "tolérance zéro" pour la Coupe du Monde de Rugby qui arrive à Lyon ce dimanche 24 septembre. Mercredi 20 septembre, Fabienne Buccio, préfète du Rhône, était accompagnée du président de la Métropole et du maire de Lyon pour présenter le dispositif de sécurité et de secours mis en place pour l’occasion.

Un peu plus d’une semaine après le match Angleterre-Argentine organisé le 9 septembre au stade Vélodrome de Marseille, les images chaotiques entrevues à l’extérieur de l'enceinte étaient encore bien présentes dans les têtes des participants des élus et représentants de l'État. Ces derniers assurent avoir "fait plus" pour permettre l’accueil des milliers de supporters attendus ce week-end pour le choc entre le Pays-de-Galles et l'Australie. "C’est une question d’image de marque pour le territoire", estime Bruno Bernard, le président de la Métropole.

Fabienne Buccio, préfète du Rhône, présentant le plan de sécurité et de secours pour les matchs de la Coupe du monde de Rugby à Lyon. (Photo CM)

Tolérance zéro et sécurité maximale

Dès dimanche, et ce, jusqu’au 6 octobre, c’est environ 150 000 visiteurs étrangers qui vont se succéder dans la capitale des Gaules pour les cinq matchs organisés au Groupama Stadium. Ce qui représente environ "47% des spectateurs", a affirmé Jean Courtin, directeur des sites de France 2023. Pour assurer l’accueil et la sécurité de tous, ce n’est pas moins de 900 membres des forces de sécurité intérieure qui seront mobilisés durant tout l’évènement, 280 sapeurs-pompiers ou encore 1 140 agents de sécurité. Dès le 23 septembre, deux commissariats mobiles seront également déployés au Groupama Stadium et au "village rugby" de place Bellecour, notamment pour faciliter les dépôts de plainte. Des interprètes seront aussi mis à disposition pour assurer l'accueil des touristes.

"Il faut aller rechercher les infractions qui sont propres à ce genre d’évènement " Nicolas Jaquet, procureur de la République de Lyon

Un dispositif important sera également déployé pour traquer tout type de délinquance. "Il faut aller chercher les infractions qui sont propres à ce genre d’évènement", insiste Nicolas Jaquet, procureur de la République de Lyon. Ainsi, les ventes à la sauvette, les escroqueries concernant les billets, les faux taxis ou encore les logements non déclarés seront activement recherchés par les forces de l’ordre. Le Parquet de Lyon a également requis un contrôle intensif des pièces d’identité, mais également des bagages ou des voitures pour assurer une sécurité maximale.

Une bonne communication pour une expérience réussie

Si l’accent a particulièrement été mis sur la sécurité, la communication auprès du public fait également preuve d'une attention forte. Afin d'éviter les images aperçues à Marseille, Jean Courtin appelle les détenteurs de billets à venir léger au stade, à anticiper leur venue sur le site et surtout, à privilégier les transports en commun. Un "dispositif très lourd" a été mis en place pour l'occasion assure Bruno Bernard. Ce sont 140 conducteurs en plus qui vont être mobilisés, 36 rames de tramway et 6 navettes qui seront déployées. Les métros A, B et D seront également renforcés. "Nous ne sommes pas inquiets", confiait ce mercredi Bruno Bernard.

À noter que le 6 octobre prochain, le dernier match de poule opposant la France à l’Italie se jouera en présence du maire de Turin selon Grégory Doucet. En ce qui concerne un déplacement d'Emmanuel Macron, en tribune lors des deux derniers matchs du XV de France, "rien n’est confirmé" pour le moment.

