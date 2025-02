Une rencontre de rugby a viré au cauchemar entre le SO Givors et l’URAM. Un joueur ardéchois a été violemment pris à partie, tandis que du gaz lacrymogène a été diffusé dans le vestiaire des visiteurs.

Le match entre le SO Givors et l’URAM, disputé le 2 février au stade de la Libération, a dégénéré en véritable expédition punitive. Selon Le Progrès, un joueur givordin aurait orchestré un guet-apens contre un membre de l’équipe adverse en faisant appel à une vingtaine d’individus encagoulés. Le joueur ardéchois, prénommé Nathanaël, a été roué de coups et souffre d’un traumatisme crânien. Dans la foulée, du gaz lacrymogène a été dispersé dans le vestiaire de l’URAM, aggravant encore les tensions.

Le joueur à l'origine du guet-apens radié à vie par son club

Face à ces violences, le SO Givors a réagi fermement. Le joueur à l’origine de l’incident a été radié à vie par son club, qui demande également son exclusion définitive des terrains par la Ligue AURA. "Nous souhaitons que la justice puisse faire son travail pour sanctionner très fermement les agissements de ces individus", a déclaré le club dans un communiqué. Une commission disciplinaire va désormais examiner les faits, et le président du SO Givors devra s’expliquer devant les instances la semaine prochaine.

