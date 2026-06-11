Fan-zones, écrans géants et retransmissions dans les bars : plusieurs communes de la métropole lyonnaise se mobilisent pour faire vivre la Coupe du monde de football.

Sortez les sifflets, drapeaux et maquillages. Si les Bleus démarreront leur aventure américaine ce mardi 16 juin contre le Sénégal, la Coupe du monde de football démarre ce soir, avec le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Si la majorité des Français suivront l'évènement depuis leur poste de télévision, dans la Métropole de Lyon, les villes s'organisent pour importer la fièvre du football.

Après avoir accueilli le festival de science-fiction "les Intergalactiques" le week-end dernier, le tiers-lieu culturel la Rayonne, situé à Villeurbanne, se grimera en bleu, blanc, rouge. Une fan-zone gratuite sera installée pour suivre plusieurs affiches de cette Coupe du monde, en terrasse, ou en intérieur suivant les conditions climatiques. Selon cette parenthèse sportive s’inscrit dans le cadre d’"Un été à La Rayonne", une programmation qui mêle spectacles, concerts et événements de quartier.

Les rencontres diffusées à la Rayonne :

Espagne-Cap-Vert : le 15 juin à 18 heures.

France-Sénégal : le 16 juin à 21 heures,

Portugal-Congo le 17 juin à 19 heures

France-Norvège le 26 juin à 21 heures.

Un important dispositif à Vénissieux

Au sud de Lyon, Corbas promet un grand dispositif. Hormis, France-Irak, dont le coup d'envoi aura lieu à 23 heures, la commune diffusera tous les matchs des Bleus sur un écran géant disposé à la salle des fêtes. En extérieur, un autre écran sera installé sur le parvis de la mairie où plusieurs rendez-vous ludiques se succéderont dès 19 heures. Les animations seront variables d’un soir à l’autre. Pour France-Sénégal, Amaury Faivre, un musicien suisse, occupera la scène le 16 juin pour un concert. A chaque rencontre, les férus du ballon rond, comme les néophytes pourront parier sur le score du match. A la clé, un maillot dédicacé de l'Equipe de France. Des stands de boissons et de nourriture complèteront l'offre.

Même son de cloche à Saint-Fons, qui diffusera les matchs des Bleus dans le parc Louis Nicollin, pouvant accueillir jusqu'à 1 500 personnes. En cas d'autre évènement prévu, la fan-zone sera déplacée au stade de la gare (1 000 personnes de capacité maximum).

Dans la commune voisine de Vénissieux, la mairie va plus loin et propose la retransmission de plusieurs matchs, en plus de ceux de l'Equipe de France, explique Plusieurs sites communaux sont mis à disposition. Le stade Delaune accueillera la fan-zone le 16 juin pour l’entrée en compétition des Bleus. D’autres retransmissions seront proposées au parc Dupic les 20 et 26 juin, ainsi qu’au stade Laurent-Gérin les 2, 9, 10, 14, 15 et 19 juillet, date de la finale.

Et à Lyon ?

Dans la Ville des Lumières, Plusieurs tiers-lieu lyonnais proposeront également la diffusion de matchs. Au Heat de Confluence (Lyon 2e), plus de 740 m² seront dédiés à la diffusion des matchs avec un écran géant de 6 mètres sur 4. La Commune (Lyon 7e) et le Paddy's Corner, retransmettront les matchs. A noter que la Fabrik (8e arrondissement), offrira un demi de bière à chaque supporter portant un maillot des Bleus. Dans le 7e arrondissement, le Livestation voit les choses en grand. Dans un communiqué, le restaurant annonce la tenue d'une soirée dès ce jeudi pour l'ouverture de la compétition, avec un DJ set notamment. En plus de la diffusion, plusieurs animations sont prévues, de blind-tests, aux quizs, en passant par des concours de pronostics.

Lire aussi : Avant l'été, la préfecture du Rhône rappelle les règles en vigueur concernant les objets pyrotechniques



