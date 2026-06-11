Rhône : la RD 338 fermée pendant plusieurs soirées pour travaux

Du 15 au 19 juin, la RD 338 située dans la commune de la Porte des Pierres Dorées sera fermée à la circulation de 19 h 30 à 6 h du matin.

La circulation sera perturbée sur la RD 338, située sur la commune de la Porte des Pierres Dorées dans le Rhône. En raison de travaux de réfection de chaussée, la route départementale sera coupée à la circulation de 19 h 30 à 6 h du matin du 15 au 19 juin. Lors de cette période, des démolitions, des enrobés et des marquages au sol seront réalisés.

Afin de permettre aux usagers de continuer à circuler, un plan de déviation par Frontenas et Le Boîtier sera mis en place lors des travaux. Le coût des travaux s'élève à 345 000 euros.

Plan de déviation. Crédit : Département du Rhône

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