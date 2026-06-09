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feu d'artifice
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Avant l'été, la préfecture du Rhône rappelle les règles en vigueur concernant les objets pyrotechniques

  • par Romain Balme

    • À l’approche de l’été et de la Coupe du monde, la préfecture du Rhône rappelle les règles strictes encadrant l’usage des feux d’artifice.

    C'est une pratique qui pourrait se répandre dans les rues lyonnaises ces prochaines semaines alors que la Coupe du monde de football débute ce jeudi 11 juin. Présente depuis plusieurs années lors de rassemblements festifs, la pyrotechnie inquiète la préfecture en cette période estivale.

    Les services de l'Etat du Rhône souhaitent donc rappeler la réglementation en vigueur. "Les feux d’artifices sont naturellement associés à des moments festifs, mais certains articles pyrotechniques constituent un vrai danger pour celui qui les utilise et pour les personnes à proximité", justifient-ils dans un communiqué diffusé ce mardi.

    La préfecture souligne par ailleurs l'importance du respect des règles de sécurité et de la réglementation pyrotechnique. Et souligne que "tout tir d’artifices de catégorie F4 (artifices de divertissement) ou T2 (articles pyrotechniques destinés à des effets scéniques) doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture et de la mairie." Les services de l'Etat expliquent également que "la mise en œuvre de ces artifices doit être réalisée par une personne dûment formée, elle doit donc être assurée par un professionnel titulaire d’un certificat de qualification et d’un agrément préfectoral."

    Des contrôles dits "inopinés" seront réalisés et le non-respect de ces règles pourra entrainer des sanctions pénales.

    Lire aussi : Lyon : 50 kilos de feux d'artifices saisis chez un commerçant avant le réveillon

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