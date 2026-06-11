À quelques jours de l'entrée en lice de l'équipe de France, supporters et bars lyonnais se préparent à vivre la Coupe du monde. Entre enthousiasme, scepticisme et enjeux économiques, l'événement suscite des réactions contrastées.

La Coupe du monde de football démarre ce jeudi avec le match d'ouverture qui opposera le Mexique à l'Afrique du Sud. A Lyon, les habitants sont déjà sur le qui-vive pour soutenir les Bleus, qui débuteront leur parcours le mardi 16 juin contre le Sénégal. Dans les rues de la Ville des Lumières, l'ambiance est déjà en train de monter. "Une victoire en finale 2-1 contre le Maroc", s'enthousiasme déjà Nassim, qui sera devant sa télévision pour voir "le plus grand évènement du monde."

Pourtant, cette hâte contraste avec le désintéressement de certains Lyonnais, qui, pour la plupart ne vont pas se mettre à regarder les Bleus. "J'ai appris il y a deux semaines qu'il y avait une Coupe du monde, je ne connais pas nos joueurs" avoue Sandrine qui admet qu'elle ira "voir les matchs si les Bleus font un bon parcours, et que l'ambiance est de mise dans les rues." Une Coupe du monde qui aurait perdu de son éclat ? Même chez les incollables du ballon rond, la tendance est similaire. Axel l'affirme, "ce n'est pas la compétition qui me donne le plus envie, mais on a une super équipe, j'irai voir tous les matchs". En bon suiveur, le jeune homme voit l'équipe de France "arriver au moins jusqu'en demi-finale."

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"Diffuser le plus de matchs"

En tout cas, les bars lyonnais sont prêts à se parer de bleu, blanc et rouge. Moe, chef cuisinier de la brasserie Leffe, située place des terreaux "attend l'évènement" de pied ferme. "Nous allons mettre des drapeaux, et diffuser tous les matchs que nous pouvons. Cette période nous permet de vendre plus de bière, nous proposons des tapas, burgers, frites, et assiettes de charcuterie pour les accompagner", explique-t-il. Même son de cloche chez Titouan, manager au Little Boston, situé à quelques mètres. "Nous avons trois écrans à disposition du public, on espère recevoir de la décoration pour se mettre aux couleurs de cette Coupe du monde."

Pourtant, une certaine inquiétude plane. Certains matchs seront diffusés dans la nuit, jusqu'à 4 heures du matin pour certains, en raison du décalage horaire. De quoi impacter leur chiffre d'affaires, "c'est le jeu" déplore Walid, serveur à la brasserie la Fontaine, qui espère tout de même "pouvoir diffuser le plus de rencontres". "Nous fermons la terrasse à 1 heure le week-end, et 23 h 30 en semaine" relate Moe, "ça nous permettra au moins de diffuser deux matchs de la France."

De son côté, Titouan voit plutôt cette période comme "un bonus" financier. "C'est un évènement que nous attendons avec impatience, j'aimerais bien voir les Bleus aller au bout", présage le manager qui souhaite voir un remake de la Coupe du monde 2022 (France-Argentine). "Une troisième étoile ferait pas de mal" complète, dans un sourire, son collègue.

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Pas de fan-zones à Lyon, la finale potentiellement diffusée

Alors que des fan-zones seront installées dans plusieurs communes de la métropole comme Corbas, Vénissieux ou encore Saint-Fons, Lyon fera exception à la règle. Contactée, la Mairie de Lyon nous explique qu'il "n'y aura pas de fan-zones mais la retransmission de la finale de la Coupe du monde est envisagée en fonction des performances de l'Equipe de France." Concernant le lieu potentiel de cette diffusion, pas de certitude : "cela sera organisé dans un lieu sécurisé avec contrôles aux entrées et présence d'agents de sécurités. Ce type de dispositif est travaillé avec la Préfecture et les services de sécurité compétents", nous affirme la Ville de Lyon.

Les matchs de poules de l'Equipe de France

France-Sénégal : mardi 16 juin à 21 h

France-Irak : lundi 22 juin à 23 h

France-Norvège : vendredi 26 juin à 21 h