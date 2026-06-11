Séquestrée et prostituée à Villeurbanne : un proxénète interpellé

Après une alerte lancée par SMS, la gendarmerie est intervenue dans un logement de Villeurbanne où deux jeunes femmes étaient retenues par un proxénète.

Une nouvelle affaire de proxénète a été découverte dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 juin à Villeurbanne. Selon le Progrès, une jeune femme aurait reçu un message d'une amie cette nuit là. Dans le texto, cette dernière lui demandait de prévenir la police. Elle lui expliquait être séquestrée depuis plusieurs jours dans un appartement loué via la plateforme Airbnb, elle affirmait également qu'un proxénète l'obligeait à enchaîner les clients.

Prévenus par l'ami en question, les gendarmes sont intervenus rue Louis-Ducroize, dans le quartier Grandclément. A l'intérieur du logement les agents ont trouvé deux jeunes femmes, âgées de 21 et 27 ans et d'un homme de 26 ans, armé d'un couteau. Apeurée, l'une des deux jeunes femmes aurait outragé un gendarme.

Une enquête a été ouverte pour élucider les faits.

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