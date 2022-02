Samedi 26 février, le plus grand tournoi de tennis féminin de France débute à Lyon avec les phases de qualifications.

Du 26 février au 6 mars, le Palais des sports de Gerland accueille l'Open 6e sens-Métropole de Lyon. Lancé par Caroline Garcia en 2019, cet évènement est un tournoi WTA 250. Pour l'édition 2022, les Françaises Alizé Cornet, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic sont les têtes d'affiche.

Le week-end du 26 et 27 février les joueuses vont s'affronter lors des phases de qualifications. Vingt-quatre d'entre elles sont en lice pour accéder au tableau principal. Parmi les matchs prévu samedi 26 février, on retrouve les Françaises Estelle Cascino, Lucrezia Stefanini, Nina Radovanovic et Jessika Ponchet.

Retrouvez les articles et vidéos que la rédaction a consacré à l'évènement, dont Lyon Capitale est partenaire médias.

