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Véronique Sarselli est heureuse au soir du second tour des élections métropolitaines à Lyon. @PhamWilliam

Concertation sur la rue Grenette : la Métropole de Lyon ne plie pas et présentera ses modalités de réouverture "d'ici l'été"

  • par Clémence Margall
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    • Après que la Ville de Lyon a lancé ce jeudi une concertation citoyenne sur la rue Grenette, la Métropole de Lyon contre-attaque, promettant de travailler "sur une solution de sortie par le haut du dispositif actuel."

    À la surprise générale, la Ville de Lyon a annoncé ce jeudi lancer une concertation citoyenne sur la rue Grenette (2e arr.), souhaitant "associer largement les habitants à la réflexion" et avoir une "collaboration constructive" avec la Métropole de Lyon. Cette dernière, passée à droite sous l’égide de Véronique Sarselli, veut la rouvrir aux automobiles, et ne semble pas avoir été tenue au courant de cette annonce.

    "Le format de cette concertation est assez étonnant, même si la Présidente de la Métropole Véronique Sarselli salue l’intérêt que le Maire de Lyon semble enfin manifester aux attentes des riverains, y compris sans doute des commerçants lourdement impactés dans leur activité économique ces derniers mois par les aménagements de la ZTL", répond ironiquement la collectivité dans un communiqué diffusé cet après-midi.

    Les modalités de réouverture de la rue Grenette attendues "d’ici l’été"

    Elle juge par ailleurs qu'il est "temps d’en finir avec les bouts de "concertation" dites citoyennes dont le mandat précédent a largement démontré ses limites, puisque les avis remontés ont été soit très limités, soit rarement pris en compte", poursuit la Métropole de Lyon, plaidant pour une "véritable vision d’ensemble, qui tienne en compte de tous les besoins et apporte une réponse d’apaisement."

    Véronique Sarselli a ainsi mandaté ses adjoints aux Mobilités, Gilles Gascon, et à la Voirie, Circulations intelligentes et fluidité du trafic, Pierre Oliver, d’aller eux-mêmes "directement" à la rencontre des usagers pour "travailler sur une solution de sortie par le haut du dispositif actuel." Le nouveau dispositif devrait être annoncé "d’ici l’été", "y compris les modalités de réouverture de la rue Grenette à la circulation automobile", conclut le communiqué.

    Lire aussi : Concertations, les écologistes écoutent-ils vraiment les Lyonnais ?

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